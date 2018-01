Alunos do Jardim A e B aprendem os números brincando

“Ouvi, esqueci

Vi, me lembrei

Fiz, aprendi”

Confúcio

Não tem coisa melhor do que aprender brincando. Os nossos pequenos do Jardim A e B montaram uma feira na sala de aula – o objetivo? Aprender o sistema de compra e venda, que eles vão utilizar na vida adulta, e associar os números. Os alunos escolheram as melhores frutas e depois receberam diversos visitantes, ou melhor, clientes, interessados em comprar – tudo de maneira lúdica e muito divertida. As mamães e papais podem acompanhar as fotos da atividade proposta pelas professoras Viviane e Verônica na nossa galeria: