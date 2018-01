Alunos do CPU se preparam para o TOEFL

Para o segundo semestre preparamos a aplicação do Teste de Inglês como Língua Estrangeira ou TOELF (Test of English as a Foreign Language) para os alunos do CPU. Desde que o Colégio adotou o bilinguismo, nós realizamos a prova que mede a habilidade de entender e usar o inglês em um ambiente acadêmico.

O título é um dos exames de inglês com o maior reconhecimento no mundo, aceito por mais de 9.000 instituições em mais de 130 países, incluindo a Austrália, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Por isso, reforçamos com os alunos a importância de alcançar um bom resultado.

O TOEFL é solicitado para estudar no exterior, como pré-requisito para ingressar em programas de mestrado e doutorado nas maiores universidades, além de algumas instituições de ensino superior no Brasil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa é composto de quatro etapas principais:

1) BEcome Interactive – Plataforma que visa inicialmente à prática interativa da língua, integrada ao material dos alunos, com 20 horas de atividades focadas nas quatro habilidades: listening, speaking, reading and writing (ouvir, falar, ler e escrever).

Nessa plataforma, os alunos têm acesso a atividades interativas, complementares ao trabalho de sala de aula, para serem feitas em casa ou na escola, no computador ou laptop da família. Os resultados são monitorados pelo professor, que os corrige e orienta os estudantes por meio de um sistema de gerenciamento de aulas (LMS).

2) TOEFL ELC – O objetivo da segunda plataforma é disponibilizar 20 horas de atividades preparatórias para o TOEFL.

3) Pratice Tesbt – Consiste em simulados digitais para familiarizar os alunos com os exames.

4) TOEFL Primary (Para alunos do quinto ano e do ensino fundamental I) e TOEFL Junior (para alunos do nono ano, ensino fundamental II e terceiro ano do ensino médio) – Exames em formato digital.

Nas provas anteriores os estudantes do CPU sempre obtiveram ótimos resultados, mostraram empenho e bastante segurança na hora de responder às questões. E nós temos certeza que este semestre será ainda melhor!