Assim que começa o ano letivo no Colégio Porto União, nossos alunos já começam a entrar em contato com os temas que serão trabalhados em nossa Feira Cultural e no último final de semana foi a hora de apresentar aos pais e colegas o resultado final.

Aproveitando o evento, o CPU também realizou uma Feira do Livro – afinal, cultura nunca é demais. Acompanhe como foi esse dia tão especial para os nossos estudantes na galeria de fotos. Confira!