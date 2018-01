Alunos do CPU descobrem a natureza pertinho do colégio

Nossos alunos do Pré descobriram que a natureza está por todo lugar – até pertinho do colégio, em uma praça próxima. Com uma visita guiada pela professora Flávia, eles descobriram várias plantas, árvores e frutas que se encontram por lá.

Na praça, eles abraçaram as árvores e tiveram um contato mais direto com a natureza. Esse despertar para o interesse sobre temas como preservação do meio ambiente e ecologia, é fundamental para a criação de cidadãos conscientes, além de ser uma atividade que as crianças adoram.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vejam mais fotos na nossa galeria: