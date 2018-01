Alunos do CPU aprendem e se divertem em acampamento

Nos dias 31/08, 01 e 02/09, os alunos do 3° ao 7° ano estiveram em Brotas, no Acampamento Peraltas. O objetivo deste estudo foi desenvolver a socialização, independência e responsabilidade dos alunos.

Escolhemos um ambiente diferente, integrado à natureza para estudar e nos divertir.

O Peraltas conta com um grande centro de estudos do universo, onde as crianças puderam ver as estrelas e planetas, através de instrumentos profissionais. Conversaram com astrônomos, matando suas curiosidades e aprendendo um pouco mais sobre o fascinante universo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Visitaram também a cidade de Barra Bonita, fazendo um lindo passeio pela eclusa.

Foram três dias inesquecíveis, com gincanas, esportes, piscina e muita comida gostosa! Veja na galeria: