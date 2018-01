Projeto Nutrir o Corpo Humano

Quem passou pelos corredores da PlayPen no mês de abril se surpreendeu com os trabalhos coloridos de massinha que retratavam os sistemas de nutrição do organismo. Cada aluno do 4º ano do Ensino Fundamental I esculpiu de forma precisa os órgãos de cada um desses sistemas.

O objetivo desse estudo foi ampliar o conhecimento sobre o que acontece com os alimentos, a água e o ar durante o processo de nutrição e respiração em nosso organismo. Os alunos identificaram e relacionaram a posição e a função que os órgãos desempenham nesse processo.

“Durante as aulas, eles aprenderam como funciona o nosso corpo, perceberam algumas relações que se estabelecem entre os órgãos de um sistema e entre os chamados sistemas de nutrição. Levaram para casa as informações e, com a ajuda dos pais, realizaram o trabalho com massinha (mais um momento em que puderam colocar em prática o que aprenderam). Foi muito rico o conteúdo que conseguimos trabalhar com eles! Desde detalhadamente como funciona cada órgão, até a importância de escolher bem os alimentos que são consumidos”, explica a professora Gladys Lopes.

O trabalho ofereceu, ainda, a possibilidade de falar sobre doenças que podemos ter quando algum órgão deixa de funcionar de maneira correta. “Sabia que você pode ter pedra no rim?”, questiona Claudia, de 9 anos, durante uma atividade coletiva.

A professora Gladys conta que, por meio desse trabalho, os alunos avançaram em leituras mais complexas, inclusive com vocabulário específico da área. “Eles puderam formalizar o que aprenderam desde o início do ensino fundamental, como também estabeleceram novas relações dos alimentos com o corpo, o que exigiu maior concentração e consciência em suas escolhas alimentares”, conclui.