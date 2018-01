Escola promove palestra gratuita com psicóloga infantil

A PlayPen Escola Cidade Jardim, tradicional em ensino Bilíngue, realiza no próximo dia 21 de outubro, às 18h30, na própria escola, uma palestra com a psicóloga infantil Daniella Freixo de Faria. O tema do encontro é “Limites ou Limitados” e visa trazer aos pais e interessados algumas ferramentas, estratégias e dicas para auxiliar no desenvolvimento saudável da educação de uma criança.

Daniella Freixo de Faria é palestrante, autora do livro “Conversa com Criança”, tem um Vlog sobre como os pais devem lidar com os filhos, aplicativo móvel e canal no Youtube.

O Evento no dia 21 na Playpen é gratuito, mesmo para quem não é pai ou mãe de aluno da escola, basta cadastro prévio pelo telefone 11 3812-9122 ou e-mail marketing@playpen.com.br.

