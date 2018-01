PlayPen reforça medidas contra gripe H1N1

Com o aumento atípico de casos de gripe H1N1 nesta época do ano na grande São Paulo, a PlayPen Escola Cidade Jardim redobrou suas ações necessárias para evitar a propagação desse vírus na comunidade escolar.

Abaixo, seguem algumas medidas principais que foram tomadas pela escola a partir desse mês de março passado:

a) Reforçamos o uso do álcool em gel nas dependências da escola, para higienização das mãos.

b) Lembramos às turmas e aos pais que os bebedouros serão usados apenas para o abastecimento das garrafas individuais. Assim, solicitamos que cada aluno, do PSV ao 9º ano, traga sua garrafa que, ao final das aulas, deverá ir para casa para ser higienizada e voltar à escola devidamente limpa. Os alunos da Educação Infantil já utilizam copos individuais.

c) Estamos orientando nossa comunidade a não compartilhar alimentos e utensílios, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, cobrir sempre o nariz e a boca ao tossir e espirrar, não tocar olhos, boca e nariz com as mãos, manter portas e janelas abertas nas salas de aulas.

d) Para a segurança e saúde de todos, solicitamos que os alunos que apresentarem febre, dores no corpo, tosse forte, estado gripal, diagnóstico confirmado ou suspeita de GRIPE permaneçam em casa, sem frequentarem a escola, por mais cinco dias. As questões pedagógicas serão cuidadas pelas coordenações, nesses casos.

e) Pedimos aos pais que caso o filho(a) tenha um quadro confirmado de H1N1, o mesmo só poderá retornar à escola mediante atestado do médico, declarando estar apto ao retorno escolar.

A PlayPen está atenta e tomando as medidas necessárias para reduzir os riscos de contágio na escola. Estamos certos que, com a colaboração de todos, podemos minimizar bastante o impacto da epidemia em nossa comunidade.

