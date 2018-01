PlayPen promove aula interativa de culinária com pais e filhos

A PlayPen Escola Cidade Jardim abre suas portas no próximo dia 30 de janeiro em um evento para receber pais e filhos que queiram ter uma experiência inesquecível: cozinhar juntos em uma aula de culinária criativa para crianças.

Na ocasião, a equipe da empresa Pequenos Grandes Chefs vai organizar na PlayPen uma aula divertida em que os pais vão poder preparar alimentos diferentes juntos com seus filhos. O objetivo principal do evento é a interação dos pais com os filhos na cozinha. Os pais também terão a oportunidade de conhecer na prática a proposta educacional aplicada na formação dos alunos da PlayPen.

O evento é gratuito e todos estão convidados. Para confirmar a presença é necessário apenas enviar um e-mail para marketing@playpen.com.br. Mais informações sobre o evento pelo telefone (11) 3812-9122.