Lição de casa: qual sua função?

Autora: Ana Paula Cazelli Solitari, Assistente de Coordenação Fundamental II.

A lição de casa pode ser um assunto polêmico para professores, alunos e pais. Dependendo da escola o procedimento pode variar e as famílias precisam abrir espaço para os filhos se adaptarem ao ritmo proposto pela instituição.

Os alunos e os pais precisam perceber que há diferentes objetivos nas atividades propostas como lição de casa. Elas podem ser utilizadas para sistematizar um conteúdo, desta forma o aluno terá um tempo maior para trabalhar um assunto estudado em sala de aula e de forma individualizada, percebendo se entendeu ou não determinado assunto. Além disso, podem servir também como um preparo para uma aula ou um novo conteúdo, o professor pode solicitar ao aluno uma leitura com levantamento de hipóteses, uma pesquisa, uma entrevista, um desenho, entre outras atividades.

Outro aspecto importante de ser acompanhado pelas famílias é na quantidade de lição de casa que a escola propõe. Saber a medida certa na hora de definir a quantidade de tarefa, considerando o tempo que o aluno passa na escola e o tempo de lazer que toda criança ou adolescente precisa ter, é papel da escola. É fundamental que a família compreenda, no entanto, que o professor ao pensar em uma lição de casa, levou em conta seu planejamento, tem claro o objetivo da lição e sabe que a aprendizagem dos conteúdos é de sua responsabilidade. Portanto, pais, cuidado para não olharem para a lição como um recorte, ela faz parte de um todo que, muitas vezes, precisa ser compreendido com cuidado.

O importante é ficar atento para detectar se a lição faz sentido para o filho e possui uma finalidade clara, caso contrário ela servirá apenas para “cumprir tarefa” e a criança poderá se desestimular perante o conhecimento.

Sim, cabe aos pais supervisionar e orientar os filhos, demonstrando interesse por suas tarefas escolares. Porém a lição deve ser feita pela criança, ela é de sua responsabilidade, ela precisa aprender a se organizar para realizá-las e não perder o prazo de entrega. Esta é uma tarefa escolar e os pais precisam ter clareza das funções que cabem a eles e a escola para evitarem conflitos desnecessários. Ensinar determinado conteúdo é papel do professor, verificar as dificuldades do aluno também! A criança precisa entender que realizar uma tarefa em casa faz parte do processo escolar, por isso a rotina de estudo é importante e os adultos precisam ajudá-los a criar este hábito, proporcionando um espaço adequado e tempo livre para a tarefa ser realizada. Muitos pais, no verdadeiro desejo de ajudar, acabam prejudicando o processo de aprendizagem do aluno. Quem nunca ouviu uma criança dizer que a professora ensinou de outra forma? Com o passar dos anos, o campo da educação sofreu reformulações e a forma de ensinar e aprender foi revista. Muitas vezes o modelo que o adulto aprendeu já não é mais o formato utilizado pela escola do filho.

A lição de casa faz parte da vida escolar e da formação do estudante, assim como tarefas de casa fazem farte do cotidiano de uma família. É necessário lidar com este trabalho de forma natural, tanto para a família, como para o aluno. Se houver interesse por parte dos pais e retorno por parte da escola das lições feitas, a criança se sentirá motivada a realizá-la.