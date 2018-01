Acessibilidade na Escola

Autora: Carol Cazelli, professora de Language Arts e Counseling – OE – 6º e 7º anos.

Trabalhar o tema acessibilidade nas aulas de Orientação Educacional com os alunos do 7º ano tem feito com que eles comecem a olhar além dos muros da escola. O conceito vem sendo trabalhado e pensado para que os alunos com ou sem deficiência promovam autonomia e independência. As discussões acabam sendo focadas nas barreiras impostas no cotidiano, podendo ser elas sociais, emocionais e até mesmo atitudinais no contexto da sala de aula.

Atualmente, não temos em nossa escola nenhum cadeirante, mas a comoção dos alunos nos projetos de acessibilidade foi tamanha que uma das salas resolveu vivenciar por 48 horas as dificuldades do uso da cadeira de rodas. Uma aluna foi escolhida para atuar nesta difícil tarefa e o que os alunos descobriram foi muito além do que eles acreditavam que iriam descobrir.

Olhar o próximo fez toda a diferença neste projeto. Perceber que todos têm o direito de tirar proveito da escola mobilizou esses alunos. No começo eles acreditavam que apenas uma rampa seria suficiente para receber o aluno com deficiência física ou limitação motora, mas ao longo desse projeto chegaram à conclusão de que acessibilidade vai muito além disso.

Os alunos estão agora pensando em como melhorar as condições da escola, dos prédios onde moram, restaurantes que frequentam, etc. As ideias são diversas, as discussões intermináveis, mas ver o desempenho e o engajamento desses alunos em um universo tão distante está fazendo a diferença na vida de cada um deles!

Nós, professores, temos um papel muito importante na vida destes alunos: ensinamos, somos ensinados e surpreendidos a todo instante. É gratificante estar na sala de aula ao lado de seres humanos tão humanos!