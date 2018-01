Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A turma do 7º ano teria mais uma aula regular no laboratório do Colégio, quando foi surpreendida com o aviso do coordenador da área de Ciências, Prof. Marcos Muhlpointner, que o tema seria ‘transporte de substâncias químicas nos vegetais’, e que teriam a Profa. Edith Grabarz, da área de Língua Hebraica, como convidada.

Intrigados, ouviram a seguinte explicação: “A aula de Ciências de hoje será em hebraico. Qualquer dúvida podem perguntar para a morá (professora em hebraico). Mas, quero ressaltar que a partir de agora, ela esquecerá o português”.

Assim que aula começou, os alunos “embarcaram” na interdisciplinaridade. Respondiam as questões propostas pela morá Edith, perguntavam e interagiam. Tudo em hebraico.

Sofia Wilder e André Kalili são alunos do 7º ano B e participaram da aula de Ciência em hebraico. “A aula foi bem legal, porque tem coisas que aprendemos em ciências e não em hebraico. Mas entendi que foi a chance de aprender algo novo”, disse Sofia.

Para André, a oportunidade de ter uma aula interdisciplinar significou algo muito importante, pois permitiu que o grupo aprendesse palavras e expressões que não são difíceis de ustão comuns de usar no dia a dia. “Valeu a pena o desafio surgiu para proporcionar”, afirmou.

Após a atividade, Marcos Muhlpointner contou que a ideia de oferecer uma aula de Ciências em hebraico aos alunos foi mais uma chance de utilizar a língua em uma situação que os alunos geralmente não usariam, enriquecendo ainda mais o vocabulário e os próprios conhecimentos científicos.

