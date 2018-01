 Peretz participa de encontro dos Centros de Aplicação de Cambridge English

Por Fernando C. Sartori*

Recentemente, aconteceu mais um encontro de CEM (Centre Exams Manager) para os centros autorizados do Brasil que aplicam o teste de Cambridge. As provas são voltadas para alunos do Fundamental I e II e Ensino Médio, e avaliam do nível elementar de conhecimento do idioma até a proficiência nas quatro habilidades: ler, escrever, compreender e falar.

O Colégio Peretz é um centro oficial para aplicar os exames. Isso significa que a Escola preenche todas as exigências administrativas e pedagógicas; alem disso, requer que haja um responsável por todo processo, tanto administrativo quanto pedagógico, denominado de CEM – Centre Exams Manager. Obviamente, há a necessidade de possuir uma equipe de professores qualificados para serem os examinadores para o teste oral.

Para cumprir essa exigência, os professores passam por testes, entrevistas e análise curricular. Depois, passam por treinamentos à distância e presencial. Todo esse trabalho é feito para garantir o padrão internacional da avaliação, aplicada mundo afora.

Por que os Certificados de Cambridge English?

Os exames analisam as quatro habilidades, ler, escrever, compreender e falar. Além das provas escritas, os alunos fazem entrevistas orais com examinadores credenciados por Cambridge English em situações reais e presenciais, o que representa um grande diferencial nesse universo virtual.

Esses exames são aceitos em inúmeras universidades e empresas como comprovação do conhecimento no idioma em diversos níveis, do elementar até a proficiência em mais alto nível. É importante lembrar que diferente de outros exames, os de Cambridge não expiram e possuem entrevista presencial.

Esta reunião anual é feita para informar os centros autorizados das mudanças, alterações e diretrizes para o ano vigente. Há por volta de 70 centros no Brasil, dentre eles escolas e institutos de idiomas. Na cidade de São Paulo, há um pequeno número de colégios autorizados a aplicar o teste, e o Peretz é um deles.

Uma das várias novidades apresentadas durante o encontro foi a do grande investimento na área de tecnologia. Agora, Cambridge English tem um departamento exclusivo para esse setor, um aporte que será feito pela instituição vislumbrando as tendências das mídias digitais. F oi amplamente debatida a importância dos exames no mundo acadêmico e dos negócios.

Outro assunto importante que foi levantado é o da fiscalização dos centros para assegurar a sua qualidade e de instituições que, além de não serem centros autorizados, utilizam o logo de forma ilegal. Durante o ano, a Cambridge English faz “inspeções surpresas” para avaliar se o centro está cumprindo as regras e seguindo as diretrizes estipuladas. O Colégio Peretz sempre alcançou a nota máxima, isto é, cumpre em 100% as orientações, em todas as suas avaliações – incluindo os examinadores / professores atualizados com os treinamentos e testes para continuarem com as entrevistas orais. Para os professores é uma comprovação de um alto grau de conhecimento, tanto linguístico como pedagógico de uma instituição líder em avaliação da língua inglesa.

Como profissional da área de idiomas, trabalhar com os exames de Cambridge trouxe um considerável desenvolvimento profissional. Sabemos que, tanto na vida acadêmica como profissional, é muito importante comprovar o conhecimento. Como uma renomada profissional da área diz: “quando um professor é examinador de Cambridge, sabemos que já passou por extensa análise de conhecimento do idioma. ” Por meio de cursos e treinamentos como examinador e como CEM, garanti uma melhor qualidade às minhas aulas. Posso orientar melhor os meus alunos sobre os certificados, de acordo com os seus objetivos e prepará-los melhor para os testes.