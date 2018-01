Peretz orienta seus alunos para o Enem

Colaboração Prof. Jorge Makssoudian*

Aproxima-se a data de mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e os que pretendem fazer as provas ao final de 2016 deverão se inscrever hoje (20/5) até às 23h59 , o que implica em os alunos tomarem uma série de providências.

O Colégio I. L. Peretz, “antenado” com tudo o que envolve o processo, além de cuidar da parte pedagógica, também se preocupa em oferecer apoio emocional aos candidatos e orientá-los quanto aos procedimentos para o exame.

Há que se ressaltar que o Enem é realizado para os alunos da 3ª série do Ensino Médio, mas os que estão na 1ª ou na 2ª série também podem fazer as provas como “treineiros”.

Segundo Jorge Makssoudian, diretor do 9º ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, quanto antes participarem das provas, mais bem preparados os alunos estarão para o momento decisivo de encerramento do Ensino Médio: “Essa oportunidade os deixa mais confiantes. Além disso, com o resultado de uma prova externa, os alunos e a escola podem redirecionar o trabalho com as disciplinas”.

Como parte da preparação para o Enem, o Peretz tem realizado, a partir do 9º ano do Fundamental II, uma avaliação semanal com testes de todas as disciplinas, referentes aos conteúdos vistos naquele momento. “Além de os alunos treinarem o modelo de provas com questões de alternativas, podemos acompanhar semanalmente o desempenho de cada um. Caso haja problemas, podemos agir com rapidez para que todos acompanhem o curso de modo efetivo”, diz Jorge. E acrescenta: “Somados às provas semanais, temos também simulados, que procuram reproduzir o ambiente e o tempo de duração dos vestibulares. Por meio desse sistema, os alunos já estarão se habituando ao formato das principais provas de ingresso à universidade”.

Para esse momento decisivo, também são oferecidas à 3ª série aulas extras à tarde, que aprofundam os conteúdos vistos de manhã. O Peretz realiza, ainda, periodicamente, aulas especiais interdisciplinares (Força Máxima), ministradas por dois professores de áreas distintas, que trabalham determinado assunto em conjunto e fazem a correlação entre as disciplinas, como acontece em certas questões do Enem.

Inscrições

Até o dia 16 de maio, após apenas uma semana de o sistema estar aberto, o Enem havia recebido 4.109.314 de inscrições, de acordo com o Ministério da Educação.

Os interessados em participar do exame deverão se inscrever pelo site do Inep (http://enem.inep.gov.br), tendo em mãos o RG e o CPF, e seguir as instruções de preenchimento. Neste ano, a taxa, a ser paga na rede bancária, é de R$ 68,00.

O Enem 2016 acontece nos dias 05 e 06 de novembro.

*O Prof. Jorge Makssoudian é diretor do 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.