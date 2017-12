Peretz celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com roda de leitura

Leitores em braile ou não desvendam o mundo dos gibis e livros infanto-juvenis

Hoje (3/12) é celebrado o Dia Internacional da Deficiência, e a Rede de Leitura Inclusiva de São Paulo, a qual o Colégio I.L Peretz faz parte, organizou uma atividade conjunta entre seus atendidos.

Todos se reuniram na Unidade do Fundamental I do Peretz, onde acontece, desde o início deste ano, o Projeto ‘Leitura Além dos Muros da Escola ’ para que as crianças e jovens do Instituto Dorina Nowill, Senac Tiradentes e Aclimação, Biblioteca Braile do Memorial da América Latina, Sebrae e Colégio Vicentino Padre Chico junto com nossos alunos participassem de uma roda de leitura.

A garotada do Peretz leu para eles, e vice-versa, assim compartilharam momentos gostosos, imersos no universo mágico dos livros e gibis, sejam em braile ou não.

Depois, atendendo a solicitação dos convidados, os alunos e corpo docente do Peretz visitaram as instalações da Escola, fazendo uma audiodescrição para eles, que amaram o playground e a midiateca.

Esse foi mais um passo que esse grupo de trabalho deu para uma inclusão, de fato, de todos na sociedade, e da qual o Peretz se orgulha em fazer parte.