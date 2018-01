Empreender-se é o tema da Jornada Profissional 2016

Por Celia Kovacsik*

Com uma proposta arrojada voltada para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Médio, a Jornada Profissional ­ 2016 do Colégio I. L Peretz tem como objetivo abordar a ideia do empreendedorismo como um caminho de investimento em si mesmo, de aprimorar­-se continuamente, para acompanhar as inovações que se impõem com velocidade cada vez maior e tomar iniciativas para concretizar projetos sejam eles individuais ou coletivos.

Além das carreiras apontadas pelos alunos, como as que mais lhes interessam para dar continuidade em sua formação acadêmica, foram organizadas mesas redondas com os seguintes temas: Negócios Sociais, Economia Criativa e Colaborativa e 3º Setor.

No dia que antecede a abertura oficial da Jornada (15/6) haverá atividades práticas que contemplarão as áreas de Negócios e Comunicação, Saúde, Engenharia e Empreendedorismo.

Na atividade da Área da Saúde, uma equipe multidisciplinar apresentará uma história de um paciente fictício e os alunos levantarão hipóteses sobre o papel de cada especialidade no diagnóstico e tratamento do mesmo. Após a exposição das ideias e a mediação das profissionais convidadas, haverá um treinamento de R.C.P. (Ressuscitação Cardio Pulmonar), sob orientação da equipe da Universidade Anhembi Morumbi.

As atividades de Engenharia serão aplicadas por alunos do INSPER, o worksho er AS (uma das maiores incorporadoras/ construtoras do País) e profissional bastante atuante no 3º setor, apresentará uma palestra aos alunos, pais e interessados. No dia 17, o palestrante será Marcelo Goroditch, sócio ­diretor da X­Tudo Comunicação.

Após as palestras ocorrerão as mesas redondas sobre as carreiras, para as quais os alunos se inscreveram previamente. Cada uma das atividades contará com um grupo de alunos coordenadores que têm a função de apresentar os convidados, controlar o tempo, administrar os trabalhos e fazer o fechamento.

Para Célia Kovacsik, orientadora educacional do Colégio I.L Peretz e organizadora do evento, mais do que um conjunto de atividades de orientação profissional, a Jornada é um exercício de trabalho em equipe, cooperação e e uma grande oportunidade de se abrir para novas perspectivas e referenciais.