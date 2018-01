Criação e Arte

Por Wanet S. de Luna*

“A arte expressa ideias e sentimentos que as palavras usuais não podem explicar”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Rosalind Ragans)

As primeiras manifestações pictóricas humanas já retratam os anseios do homem em expressar suas ideias, experiências e observações do mundo. Desde sempre, o ato de criar é uma forma de expressar e comunicar sentimentos que transpõe barreiras do seu próprio tempo

Arte e criatividade estão intimamente conectadas, porém, são áreas dissociáveis, já que a propriedade do ato de criar é inerente ao ser humano.

Fayga Ostrower, defende, no seu livro, Criatividade e Processo de Criação, que o homem é um ser criador espontâneo e natural e que o ato de criar se relaciona a algo imaginativo e para dar forma ao novo. Ao criar, novas relações se estabelecem e se desenvolvem na mente humana convergindo para a capacidade de compreender, significar e relacionar conteúdos.

Estabelecer relações entre as variações do conhecimento e associações de ideias, favorecem o ato criador. Portanto, quanto maiores estímulos o homem receber, maior será sua capacidade criativa.

O Ensino da Arte, apresenta a Arte como área de conhecimento, que auxilia os jovens a desenvolverem seus potenciais criadores e investigadores. A área artística apresenta uma propriedade específica na linguagem, na estética e para compreender o ver e o fazer arte.

Neste sentido, aprender arte promove no indivíduo a liberdade para pensar e sentir sua própria história e desenvolver a percepção e a imaginação, manifestar seus anseios e expressar seus sentimentos. O indivíduo estabelece, assim, uma relação mais consciente, analítica e transformadora com o ambiente que o cerca, tornando-se mais crítico, reflexivo e criativo.

Por atuar na prática, na reflexão e na experimentação, a arte na educação, favorece o desenvolvimento do indivíduo, na construção do conhecimento estético na relação do fazer artístico com a apreciação de formas e de objetos artísticos e culturais, nas distintas manifestações estéticas. Assim, a leitura da arte e a produção de trabalhos artísticos ampliam o saber.

O aspecto vivencial está diretamente ligado ao processo criativo. Diante de um diálogo com os materiais estéticos, os jovens observam, relacionam com as experiências pessoais, escolhem e estabelecem uma ressonância que o mundo tem em sua história. – (Luna, Wanet, Fazendo Artes com a Natureza)

No percurso de aprendizagem e construção do conhecimento em Arte, o jovem caminha pela criação e construção pessoal, que envolve escolhas, experiências pessoais e aprendizagens.

O processo de criação com a experimentação dos materiais, envolve não somente o produto final, mas a compreensão do próprio ato de criar, pois por meio do contato com as formas artísticas e a percepção da materialidade, o indivíduo estabelece conexões com suas ideias e sua capacidade de construir.

A Educação Artística desenvolve nos jovens a capacidade de pensar a Arte no seu contexto cultural e histórico de cada tempo, de formular hipóteses e julgamentos sobre as diferentes manifestações estéticas. Assim, o trabalho com as artes na educação deve considerar objetivamente e especificamente a fase de desenvolvimento, conhecimento e competências de acordo com a faixa etária correspondente.

Assim, a arte na educação tem como meta propiciar aos jovens, nas distintas faixas etárias, um espaço de liberdade de expressão e dar oportunidade para que apreciem diferentes produções artísticas e construam suas experiências pautadas no fazer artístico, ampliando suas percepções estéticas e sua sensibilidade para o ato de criar.

“Pensamos que o criar, tal como o viver, é um processo existencial”.

“ A criatividade e os processos de criação são estados e comportamentos naturais da humanidade. São naturais no sentido do próprio e também espontâneo em que todo o fazer do homem torna-se um formar. A criatividade é inerente à condição humana. ” – Fayga Ostrower

*Wanet S. de Luna é coordenadora de Artes do Colégio I.L. Peretz