Colégio I.L.Peretz propõe ações educativas contra o Zika e Aedes

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência sanitária mundial por conta da ameaça do zika vírus, tendo em vista este problema, e o tema sendo parte do currículo escolar, o Ensino Fundamental II do Colégio I.L Peretz está realizando uma série de ações educativas para ensinar como prevenir a doença, reforçando os esforços do Governo quanto ao combate do mosquito.

Os alunos estão desenvolvendo uma campanha que envolve a construção e colocação de armadilhas pela Escola com garrafas pet, produção de filmes em stop motion para serem veiculados em canal interno e cedidos a parceiros, montagem de quebra-cabeças que represente bem o modo como a doença é transmitida e seu combate, gibis etc.

O Peretz além de passar o conteúdo através da interdisciplinaridade, envolvendo todo o curso Fundamental II também, está através dessas atividades, educando e formando agentes multiplicadores, algo essencial quando se trata de uma epidemia.

O zika vírus é passado pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, chikungunya, febre amarela: o mosquito Aedes aegypti. E, há uma quarta doença que também pode ser transmitida, mas que ainda está em estudo, a Febre da Floresta.

* Marcos Muhlpointner é coordenador da Área de Ciências Naturais do Fundamental I e II