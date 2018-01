Alunos do Peretz vivenciam práticas esportivas Paralímpicos e Olímpicas

*Por Pedro Amadeu

Faltando pouco mais de 150 dias para o início dos Jogos Paralímpicos, que acontecerão de 7 a 18 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, onde cerca de 4.350 atletas de 176 países competirão em 23 modalidades, o Colégio I. L. Peretz decidiu aproximar seus alunos do evento.

Como coordenador da área de Educação Física, procurei mostrar aos alunos que o esporte é acessível a todos. Assim, planejei uma série de ações, sendo que algumas já estão em prática. Ontem, tivemos uma palestra para os alunos do 9º ano ao Ensino Médio, com o paratleta Fernando Fernandes, campeão mundial e bicampeão sul-americano de paracanoagem, que agitou a turma. E, do o dia 11 até 14 de abril, os alunos do 6º ao Ensino Médio praticarão a canoagem na piscina do Colégio.

Ainda durante as aulas, os alunos experimentarão a corrida com olhos vendados, e o futebol de cinco, esportes esses praticados por deficientes visuais.

Contei aos estudantes a origem dos jogos paralímpicos, em 1945, na Inglaterra, por iniciativa do neurologista alemão de origem judaica Ludwig Guttmann, que utlizava o esporte tiro com arco na reabilitação de soldados feridos da Segunda Guerra Mundial. Fernando Fernandes relatou aos alunos desde seu acidente, que o deixou com as pernas imóveis, sua decisão de treinar a canoagem, esporte que o consagrou.

Em se tratando de Olímpiadas, a equipe de Educação Física está desenvolvendo atividades esportivas não tão populares entre os brasileiros, como o rugby, badminton, tênis e hóquei entre outras.

No dia 25 de abril, a atleta da seleção brasileira de atletismo Thaíssa Barbosa Presti virá acompanhada pelo técnico que a revelou no Colégio e acreditou em seu potencial, José Roberto Regino, para falar com os 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II.

Afirmo que as Olímpiadas e os Jogos Paralímpicos são excelentes oportunidades para mostrar que o esporte está ao alcance de todos, basta ter coragem, determinação e esforço.

*Pedro Amadeu – Coordenador de Educação Física do Colégio I. L. Peretz