Alunos do Peretz se preparam para o Enem

Por Comunicação Colégio I.L. Peretz

Nos dias 24 e 25 de outubro, será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e 50 alunos do Colégio I. L. Peretz estão afinadíssimos para participar das provas.

Segundo Marcio Moreira, coordenador de Ciências Naturais do colégio e professor-conselheiro da 3ª série, os estudantes no Peretz iniciam o preparo para esse exame desde a Educação Infantil. “O Enem é um processo no qual se mensuram os conhecimentos adquiridos no decorrer da vida escolar do jovem. O resultado dessa prova serve para classificação nas universidades federais e como parte da nota de diversos vestibulares, como já acontece em alguns cursos da USP”, diz ele. E alerta: “O aluno tem de apresentar uma visão crítica do conhecimento sem se preocupar em decorar o conteúdo”.

Para isso, o Peretz tem realizado, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental II, uma avaliação semanal com testes de todas as disciplinas, referentes aos conteúdos vistos naquele momento. “Além de os alunos treinarem o modelo de provas com questões de alternativas, podemos acompanhar semanalmente o desempenho de cada um. Caso haja problemas, podemos agir com rapidez para que todos acompanhem o curso de modo efetivo”, diz Jorge Makssoudian, diretor do 9º ano e do Ensino Médio.

“Como complemento às provas semanais, temos também simulados, que procuram reproduzir o ambiente e o tempo de duração dos vestibulares. Por meio desse sistema, os alunos já estarão se habituando ao formato das principais provas de ingresso à universidade”, acrescenta Jorge.

Para que os alunos cheguem preparados a esse momento decisivo, além disso, são oferecidas à 3ª série do Ensino Médio aulas extras à tarde, que aprofundam os conteúdos vistos de manhã. O Peretz realiza, ainda, periodicamente, aulas especiais interdisciplinares, ministradas por dois professores de áreas distintas, que trabalham em conjunto determinado assunto e fazem a correlação entre as disciplinas, como acontece em certas questões do Enem.

Frio na barriga

Com o momento decisivo cada vez mais próximo, os vestibulandos começam a sentir aquele frio na barriga. “Meu maior receio é que, na hora da prova, o nervosismo atrapalhe meu desempenho. Por isso, espero estar tranquila e confiante para conseguir dar o meu melhor”, diz Mayan P. Goldfreind, aluna da 3ª série do Ensino Médio.

Para Ernesto M. Honigsberg, também da 3ª série, o Enem é uma prova muito longa e não é tão simples como costumam dizer. “A ansiedade aparece por ser o momento que marca o início dos vestibulares, além do ‘mistério’ sobre o tema da redação”. E acrescenta: “Algo que me preocupa é a distância que há entre o lugar da prova e minha residência”.

Pensando nessas inquietações, a equipe pedagógica do Peretz preparou as seguintes dicas para auxiliar o vestibulando em relação ao Enem:

descanse bem no dia anterior à prova;

procure fazer o trajeto até o local de prova com antecedência, alguns dias antes do exame;

chegue ao local de prova até as 12h30, já que os portões são fechados às 13h – atrasos não são tolerados;

não se esqueça de que as provas são bastante longas, por isso utilize roupas confortáveis e providencie um lanche leve, com água;

não se esqueça do RG original – sem um documento original com foto, você não pode fazer a prova. Recomendamos levar também o cartão de confirmação impresso;

para fazer a prova, você somente pode utilizar caneta esferográfica preta, feita de material transparente – leve mais de uma, por precaução. Fique muito atento: portar qualquer material além desse (lápis, borracha, outros tipos de caneta, celular, caderno etc.) pode desclassificá-lo;

leia os enunciados com a máxima atenção – a interpretação das questões é de grande importância em provas como o Enem;

controle bem o tempo – lembre-se de que não há tempo extra para preencher o cartão-resposta ou passar a limpo a redação: são quatro horas e meia no primeiro dia e cinco horas e meia no segundo.

Respire calmamente e boa prova!

Os gabaritos das provas estarão no site portal.inep.gov.br/enem até o dia 28/10. A data em que os resultados serão divulgados ainda não está disponível.