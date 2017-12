Colégio Peretz

Empreender-se é o tema da Jornada Profissional 2016

Por Celia Kovacsik* Com uma proposta arrojada voltada para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Médio, a Jornada Profissional ­ 2016 do Colégio I. L Peretz tem como objetivo abordar a ideia do empreendedorismo como um caminho de investimento em si mesmo, de aprimorar­-se continuamente, para acompanhar as