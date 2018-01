Volta às aulas!

As férias de verão constituem o período mais propício do ano às explorações, com muitas possibilidades de experimentações e descobertas: praia, cachoeira, mar, montanha, poça de lama, castelo de areia, pracinha, cinema, banho de chuva. Retornam das férias crianças, jovens e adolescentes cheios de histórias para contar, exibindo a pele bronzeada pelo sol em viagens com as famílias, carregando também o calor dos parques da cidade, dos passeios de bicicleta, da roupa mais leve, dos braços de fora, dos pés que tiveram os chinelos como os calçados oficiais da temporada e que, em breve,irão calçar meias e pares de tênis, o corpo vai vestir uniformes e os ombros carregarão mochilas.

Para aqueles que permanecem na mesma escola, o reencontro com o espaço conhecido e com os colegas do ano anterior, com professores e funcionários que os recebem, é muito prazeroso. No Colégio Pentágono, a adaptação de alunos novos e a readaptação dos nossos alunos é o primeiro desafio do ano, para o qual nos preparamos com propostas de atividades pensadas especialmente para esses primeiros dias.

O trabalho inicia com uma planejada exploração do espaço e se desenvolve com a construção de procedimentos de localização e reconhecimento das áreas mais usadas: salas de aula, Ateliê, parques, quadras, sala de Música e banheiros, além da Biblioteca. Ao interagir com educadores, com outras crianças e jovens e com o ambiente, nossos alunos vão, aos poucos, apropriando-se da nova rotina, pois cada ano é marcado por novas experiências e vivências: são novos livros, novos projetos, novas expectativas e aprendizagens.Faz parte do planejamento dos primeiros dias ouvir nossos alunos, os relatos de férias, mesmo das crianças pequenas que retomam suas vivências para que possam ser consideradas como experiências importantes, cheias de significados e afetividade e que possam, mediadas pelos professores, constituir narrativas e hipóteses para que, ao longo do ano que se inicia, promovam boas situações de aprendizagem. Já com os maiores, o recreio ou intervalo, além do horário de almoço, é que vão garantir que as histórias mais divertidas sejam compartilhadas.

O sucesso do retorno às aulas só é possível se toda a comunidade escolar estiver envolvida, cada um em sua função, passando por todos os funcionários, desde a Portaria até o pessoal administrativo e o corpo docente, dando boas-vindas aos alunos e ao novo ano que se inicia!

Por

Fernanda Bueno, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Pentágono