Trabalho em grupo – Desenvolvendo a convivência

Todos que trabalham em escola já ouviram dizer que, hoje em dia, é cada vez mais necessário aprender a trabalhar em grupo e colaborar com os colegas, porque essas habilidades serão necessárias no ambiente de trabalho.

No Colégio Pentágono, desde o Fundamental I, o trabalho em grupo é um recurso utilizado por professores para dinamizar e estimular a participação dos alunos no processo de aprendizagem, com o intuito de promover a interação social, beneficiando a relação entre aprendizado e desenvolvimento pessoal. O trabalho em grupo combina os talentos dos alunos para construir algo maior do que seria possível individualmente.

Saber trabalhar em equipe é uma habilidade socioemocional que os alunos do colégio desenvolvem nas várias etapas da vida escolar. Nos trabalhos em grupo, os professores visam à construção de atitudes, como o respeito ao outro, a valorização da contribuição dos colegas, a abertura a outras opiniões e a novas ideias. O objetivo é melhorar a qualidade da interação entre os membros das equipes, propiciando relações de troca de experiências e de conhecimentos.

O professor é responsável pela condução do trabalho em grupo, propondo uma situação-problema que motive novos conhecimentos. Cabe a ele organizar as equipes de trabalho, que não devem ser muito grandes – preferimos trabalhar com grupos formados por quatro alunos, para garantir o interesse e a participação de todos os membros.

No Fundamental II, os professores definem os critérios de organização, dando preferência para os grupos heterogêneos, valorizando a diversidade.

O professor pode selecionar os alunos que são mais organizados, têm bom relacionamento, são bons comunicadores, dispõem de conhecimento e facilidade de aprendizagem, colocando-os como cabeças de grupos. Os demais vão sendo incluídos nesses grupos, buscando sempre o equilíbrio entre os seus membros.

Somente quando houver um objetivo específico é que os alunos poderão montar os grupos, mas tendo critérios estabelecidos.

Também cabe ao professor a responsabilidade de conduzir o trabalho em grupo, analisando a sua composição, verificando o andamento das atividades e garantindo a participação de todos.

Trabalhos bem realizados não são feitos aos pedaços, ficando cada parte a cargo de um aluno e, posteriormente, juntando-se tudo – o resultado não é positivo e as habilidades que buscamos desenvolver não são trabalhadas.

O Colégio Pentágono acredita que, dessa forma, está promovendo a autonomia, o aprender a trabalhar em equipe, desenvolvendo a habilidade da escuta, da hora certa para falar, e da liderança, evitando, ainda, o individualismo.

Por,

Mônica Aguiar

Professora de Formação Social do Ensino Fundamental II