Tecnologia: uma forte aliada na aprendizagem

Os alunos que chegam à Educação Infantil são crianças que vieram ao mundo no momento em que as tecnologias digitais chegaram para mudar as pessoas, as relações e também para constituir uma nova forma de aprender. Podemos chamar essas crianças de “nativos digitais”.

Smartphones e tablets atraem os pequenos por meio de propostas interativas, que proporcionam experiências construtivas para o desenvolvimento infantil. O Colégio Pentágono, inserido na contemporaneidade digital e tendo em vista a excelência acadêmica, investe constantemente em tecnologia para um melhor aprendizado. As aulas de TE – Tecnologia Educacional, sempre contextualizadas, são planejadas para dar sentido ao que se aprende na sala de aula.

O manuseio dos iPads com os alunos de G2 (2 anos) e G3 (3 anos), tem como proposta estimular a coordenação dígito manual, raciocínio lógico, reconhecimento de formas, cores, assim como a cooperação (como nas propostas em dupla), postura de estudante e os cuidados que as crianças devem ter com estes equipamentos. Já as turmas de G4 (4 anos) e G5 (5 anos) trabalham com o Computador e o iPad com o intuito de estimular a alfabetização, atender à diversidade das hipóteses de escrita, desenvolver habilidades e procedimentos de leitura, sequência numérica, quantificação, comparação e habilidades com as ferramentas básicas dos recursos tecnológicos (limpar histórico, acessar as pastas dos jogos, entrar e sair do programa, digitar, apagar e etc.). As propostas e os objetivos são planejados em parceria com as professoras de sala de aula, tendo como base os conteúdos que embasarão a pesquisa e o desenvolvimento de jogos pela professora de TE.

Os recursos tecnológicos não são a solução para dificuldades de aprendizagem, mas servem como facilitadores em seu processo, auxiliando a vencer os desafios da Educação Infantil.

Por Juliana Rocha

Professora de Tecnologia Educacional Colégio Pentágono