Ser feliz na escola, um valor

Vivemos em um mundo cada vez mais sofisticado em que o rápido desenvolvimento da tecnologia nos envolve e ocupa, sem que possamos nos dar conta disso. Tempos modernos!

Entre as exigências dessa vida atribulada, está o mundo do trabalho e tudo que o cerca, incluindo o trânsito cada vez mais intenso e, em consequência, o tempo que levamos para nos deslocar nesta cidade tão pulsante.

Estamos vivendo um grande paradoxo, nos envolvemos alucinadamente com as demandas do cotidiano porque desejamos proporcionar uma vida boa e saudável para os nossos filhos. E, para conseguir isso, nós os privamos de uma coisa muito importante para eles: a nossa presença.

A escola tem sido nossa grande aliada na tarefa de cuidar das crianças e proporcionar o ambiente adequado para o desenvolvimento saudável que desejamos para elas. Para que fiquemos tranquilos em relação ao tratamento que receberão em nossa ausência, precisamos ter confiança na instituição que escolhemos para acolher as nossas criaturinhas tão queridas.

O Colégio Pentágono, além da excelência acadêmica e de outros valores que são importantes para a educação de qualidade, tem um valor humano e que é levado muito a sério por todas as pessoas ligadas a ele: “Ser feliz na escola”. Toda a comunidade escolar está envolvida por esse ideal, pois acreditamos que você só consegue proporcionar felicidade se for uma pessoa capaz de ser feliz também. Ninguém dá o que não tem.

Inicialmente, investiguei com os alunos, de várias idades, se eles eram felizes nesta escola e, depois, o motivo dessa felicidade. Foi muito interessante o resultado. Os menores apontaram o parque, “porque podemos brincar”, a hora do lanche, “porque é gostoso”, mas também responderam “aprender a ler e escrever”, “o laboratório de Ciências” e “as aulas de Inglês”.

Os mais velhos, que são mais amadurecidos, são capazes de reconhecer um outro fator que contribui para a felicidade deles, “as pessoas da escola”. Quando perguntei o que essas pessoas faziam de especial, relataram aspectos ligados ao cuidado e acolhimento, “sempre que preciso, alguém me atende”, “ os adultos ouvem as nossas queixas”, mas também responderam “não sei dizer, são pessoas legais”.

Nosso hino, cantado uma vez por semana por todos os alunos do Ensino Fundamental l, inicia-se com a frase “Para viver a vida, como a vida deve ser”. A vida é cheia de desafios, mas se estivermos preparados para encará-los e superá-los, seremos felizes. A autoria e o protagonismo são as verdadeiras fontes de nossa felicidade. Ser feliz na escola, para aprender a ser feliz na vida!

Por, Heloísa Porto Alegre

Orientadora Educacional do Colégio Pentágono