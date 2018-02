Por que oferecer inglês para as crianças?

Essa pergunta poderia ser facilmente respondida assim: porque, quanto mais cedo se inicia o aprendizado, mais rápido se dá a aquisição!

Entretanto, para entendermos melhor como se processa o desenvolvimento da aprendizagem de um novo idioma nas séries iniciais, levamos em consideração dois aspectos linguísticos que impactam as crianças desta faixa etária. São eles: a capacidade de retenção e a capacidade de absorção.

A retenção é a habilidade de receber uma informação e armazená-la e, no caso do aprendizado de um novo idioma, a criança primeiramente entende o que está sendo dito, depois, compreende o conteúdo do que está sendo ensinado para, então, retê-lo. Já a absorção está relacionada à aceitação do que está sendo ensinado e, no caso das crianças, elas não oferecem resistência e nem fazem críticas. Diferentemente dos adolescentes e adultos, dos quais é comum ouvir: “Inglês é difícil”, “Não tenho facilidade em aprender”, “ Não gosto, então, sempre desisto” etc.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os benefícios de começar o aprendizado da Língua Inglesa na infância vão muito além da facilidade em aprender nesta faixa etária. A pronúncia internalizada de forma correta permanece e aprender outro idioma estimula o cérebro, aumentando as conexões entre os neurônios, potencializando a capacidade de reter os fonemas e os vocábulos ensinados.

Se for ensinado de forma adequada, a criança vai sempre associar o aprendizado do novo idioma a algo fácil e divertido, melhorando até a autoestima e a socialização. Ou seja, de forma adequada, sob a orientação de profissionais competentes e capacitados, as crianças vão se apropriando do segundo idioma espontaneamente, como ocorre com a aquisição da língua materna. Para tanto, o aprendizado deve ocorrer por meio de práticas lúdicas e contextualizadas, envolvendo e motivando o pequeno aprendiz. É muito importante fazer uso de jogos, músicas, dramatizações, brincadeiras e contação de histórias, recursos estes que criam situações reais do universo da criança, pois, quanto mais significado para a criança, mais efetivo será o aprendizado!

No Colégio Pentágono, o Inglês é introduzido a partir do G2 na grade curricular, uma vez que as crianças de dois anos têm uma capacidade incrível para captar os sons e, a partir daí, ir se familiarizando com a língua de forma lúdica e divertida, para que, gradativamente, sejam encorajadas a usá-la, sem traumas ou bloqueios.

Formar cidadãos do mundo é um dos nossos valores, portanto, buscar constantemente o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos nossos alunos é uma de nossas metas. Construir a confiança e a segurança desde pequeno faz parte deste processo!

Maria Cristina Chiochetti

Coordenadora do Inglês Regular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e do learn&play do Colégio Pentágono