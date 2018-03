Percursos e Conquistas

“O processo de aprendizagem se baseia na observação,

experimentação e ação, e não na razão.”

Celestin Freinet

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em determinado momento de nossas vidas, destinamos parte do tempo para refletir sobre quais deveriam ser as principais conquistas pessoais, profissionais e no campo acadêmico. Atingir objetivos garante novos rumos e a sensação de dever cumprido.

Para crianças em fase escolar, o início do ano letivo lança grandes expectativas, desafios…

É momento de alinhar, organizar bagagens para trilhar novos caminhos nas diferentes áreas do conhecimento!

Assim começa o percurso da aprendizagem. Alunos investigativos, com olhar curioso, intenso, com desejo de conquistar, de descobrir o novo, que remete a uma forma diferente de ver o mundo. E, para que isso aconteça, é necessário sair da zona de conforto, acertar, errar, até chegar ao ponto de equilíbrio. Tudo isso não é fácil, porém se torna prazeroso quando os esforços são reconhecidos.

Para que o processo de aprendizagem tenha sucesso, é imprescindível que façam parte dele alunos e professores, fortalecendo a construção dos saberes. É preciso empreender, experimentar, refletir, descobrir o significado do que se aprende, ouvir e ser ouvido e participar sempre com olhar crítico e criativo.

O papel do professor se solidifica quando orienta, motiva, implica seu aluno nesse percurso. A escolha do disparador dos conteúdos, a elaboração e a condução das aulas faz toda a diferença. O compromisso com seus alunos precisa dele sempre disponível, acompanhando dificuldades e avanços para trazer segurança e alta autoestima, tão importantes para o seu bom desenvolvimento. A garantia de um ambiente escolar de afetividade e respeito, com as diferenças reconhecidas, colabora para que os alunos percorram bons caminhos de aprendizagem.

Mas ainda não basta, pois não se pode deixar de lado a parceria das famílias, que têm seu destaque na validação do trabalho desenvolvido pela escola que escolheram para seus filhos. Acompanhar diariamente e muito de perto os filhos, participando das atividades e fornecendo a base para a formação de valores, solidifica ainda mais o processo.

No Colégio Pentágono, a interdisciplinaridade faz parte do percurso de aprendizagens. Alunos são desafiados a fazerem uso de registros e textos diversificados, reflexões, tecnologia, linguagens variadas, revelando, nos trabalhos apresentados no evento Percursos e Conquistas, o resultado de seus processos de aprendizagem.

Neste evento, as propostas mais significativas são expostas aos pais e familiares por meio de produções textuais, artísticas e musicais, dramatizações e danças, que representam o repertório vivenciado e adquirido. A cada ano, constatamos, com muita alegria, como nossos alunos, protagonistas do processo de aprendizagem, cresceram. E não há nada mais gratificante do que ter esforços reconhecidos e transformados em conquistas.

Fechamos o ciclo com a certeza de que nossos alunos estão prontos para novos desafios!

Por

Elaine Grecco, Coordenadora do Ensino Fundamental I (1º ao 3º ano) do Colégio Pentágono.