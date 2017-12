Parceria entre família e escola e a importância da comunicação

A escola não educa sozinha. E nem conseguiria, independente do esforço feito. Da mesma forma, as famílias também buscam a ajuda de especialistas para que a educação de seus filhos seja fortalecida e bem-sucedida. Para que esse trabalho seja possível, é indispensável a parceria com as famílias, um dos cinco valores do Colégio Pentágono, através da qual se estabelece claramente o papel de cada um garantindo a confiança no trabalho do outro.

O primeiro fator para que essa parceria seja estabelecida é que as partes se conheçam bem. Para isso, a comunicação, desde o primeiro contato, tem papel fundamental e deve ser a mais transparente possível. Não somos iguais e não temos os mesmos costumes, opiniões ou hábitos, portanto, não há uma escola certa (ou melhor) para todos. A definição da melhor opção de escola depende de cada aluno e das convicções de sua família, desde a filosofia a ser seguida até os objetivos desejados. Sem isso a parceria não acontece e a complexa missão de educar em conjunto está comprometida.

Apesar da importância dos primeiros contatos, a comunicação entre família e escola não deve se limitar ao conhecimento mútuo. É fundamental que haja um relacionamento próximo e atuação constante das três partes envolvidas (aluno, responsáveis e corpo docente) para o sucesso da formação acadêmica e do desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

Um dos grandes desafios da comunicação é o tempo que o assunto demanda. Para fortalecer a comunicação com as famílias e facilitar o acompanhamento do dia a dia escolar, desenvolvemos um aplicativo para celulares e web, através do qual são enviados comunicados, convites e lembretes e acessadas informações sobre tarefas, notas e faltas dos alunos. Além do aplicativo, que já conta com quase 70% de adesão das famílias, utilizamos também as redes sociais, principalmente pela agilidade característica, e o uso de e-mail, telefone e agenda como outros meios de comunicação.

A tecnologia moderna é uma grande aliada e as ferramentas digitais são fundamentais para o estabelecimento da comunicação, mas acreditamos que esses meios são complementares e não substituem os momentos presenciais, que possibilitam o olho no olho e o abraço. Além da preferência pela proximidade, acreditamos que esses momentos são menos suscetíveis a falhas de comunicação.

Para finalizar, gostaria de mencionar mais duas iniciativas de comunicação do Colégio Pentágono. A ouvidoria (de forma passiva – disponível para toda a comunidade) e a área de pesquisas (realizadas durante todo o ano, ativamente, com alunos, responsáveis e funcionários) são grandes aliados para atingirmos nosso objetivo de melhoria contínua. Apesar dos ótimos resultados que temos recebido (acima de 90% muito bom/ótimo), sabemos que ainda temos pontos a melhorar e quais são os pontos prioritários na opinião de todos.

Por Bruno Belliboni

Diretor Administrativo do Colégio Pentágono