Os vínculos na primeira infância

Olhar nos olhos, sorrir e dar colo para uma criança é tão fundamental quanto mantê-la alimentada, limpa e descansada. Isso porque, quando os sinais de desconforto de uma criança são atendidos de forma sensível, o vínculo entre ela e o seu cuidador vai se formando. E é por meio de um vínculo seguro que a criança desenvolve sua integridade física, emocional e relacional, sua autonomia e independência.

Quando a mãe, o pai ou o adulto responsável garantem que as necessidades físicas da criança sejam atendidas com carinho e dedicação, ela cresce forte e saudável, além de emocionalmente segura e respeitada como indivíduo. Essa base sólida também é fundamental para a construção de valores e de habilidades relacionadas à aprendizagem e às interações sociais.

À medida que a criança se sente acolhida, ela é capaz de desenvolver sua autonomia e independência, pois sabe que, ao se arriscar em novas conquistas, terá sempre uma base segura para onde retornar no caso de sofrimentos e decepções. Essa segurança afetiva é essencial inclusive quando os próprios pais e educadores são os agentes de frustração, vivência necessária que ajuda a criança a construir a sua tolerância.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse sentido, instituições de Educação Infantil se apresentam como o principal parceiro da família no que diz respeito à educação e ao cuidado da criança nos primeiros anos de vida. Por isso, a parceria entre família e escola é indispensável para promover vínculos que possam impactar positivamente o seu desenvolvimento.

No Colégio Pentágono, a Parceria com as famílias é um dos valores mais relevantes para a efetivação do seu projeto educativo. Essa parceria começa com a confiança dos pais na instituição e se estreita com a participação em reuniões formais e informais, em eventos e encontros formativos, como palestras sobre temas da educação. Dessa maneira, juntos, escola e família garantem um vínculo seguro e uma base sólida para que os alunos alcancem um pleno desenvolvimento em sua trajetória acadêmica.

Julia Contier Fares

Orientadora Educacional da Educação Infantil do Colégio Pentágono