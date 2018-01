Olimpíadas de Matemática, um estímulo aos estudos

Quem nunca se sentiu desafiado por um problema, uma charada ou um enigma? A sensação de tentar encontrar a resposta ou a solução é indescritível. Muitas vezes perdemos a noção de tempo em tais abstrações; sentimo-nos desafiados e somos estimulados a essa incrível busca. Essa ação coloca em prova nossas capacidades cognitivas, estimulando assim o estudo do objeto em questão. Acredito que as olimpíadas estudantis, em especial as de matemática, promovam isso.

Historicamente, essas olimpíadas são disputas que acontecem desde o final do século XIX, com origem na Europa. Em 1959, foi organizada a 1ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), na Romênia. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) organizou em 1979 a 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Atualmente, além da OBM, também temos a Olimpíada Paulista de Matemática (OPM) e o Canguru de Matemática Brasil, entre outras.

Na sua maior parte, as questões propostas nas Olimpíadas de Matemática são desafiadoras, exigindo do candidato grande capacidade de abstração, criatividade e um raciocínio que, em geral, depende de treinamento. O interessante é que por se tratar de uma abordagem diferenciada, embora os conteúdos sejam do ensino básico, muitas vezes, o professor se depara com um nível avançado de dificuldade que o leva a um aperfeiçoamento. Assim, as olimpíadas contribuem também para a melhoria do ensino básico.

O Colégio Pentágono atendendo a uma demanda de interesse crescente de seus alunos, amparado fortemente por dois de seus valores, a excelência acadêmica e a formação do indivíduo, oferece aulas especiais para as olimpíadas de matemática. Esse curso tem como objetivos principais estimular o estudo da matemática e desenvolver habilidades e competências para resolver situações-problema, cotidianas ou acadêmicas, de todos os níveis.

Estamos em nossa segunda edição, a II Olimpíada de Matemática do Pentágono (II OMP). As inscrições vão até o dia 18/09 e estão abertas a todos os nossos alunos e de outros colégios, do 6º ano do Ensino Fundamental II à 2ª série do Ensino Médio, com excelentes premiações (mais informações em nosso site).

Por Sami Lopes,

coordenador de Matemática do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da rede Pentágono.

