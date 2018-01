O sabor das paisagens

“Ninguém está mais apto para saborear uma paisagem do que aquele que a contempla pela primeira vez, quando a natureza se apresenta, então, com toda a sua estranheza.” Charles Baudelaire

Estudos de meio são parte da cultura escolar brasileira, principalmente das escolas particulares. Quem não se lembra da felicidade de poder viajar com todos os colegas? A expectativa da saída, a montagem das malas, o ônibus, o companheirismo, a saudade, a volta para casa, tantos momentos. Por que todos nós temos memórias tão carinhosas destas experiências?

O trabalho de campo, sistematizado num estudo de meio, é uma das importantes estratégias que temos no Colégio Pentágono. É um momento que une os diversos objetivos de aprendizagem das mais variadas disciplinas, como ciências, geografia, história, língua portuguesa, sociologia e outras, de forma interdisciplinar, numa viagem que liga a prática à teoria. Nestas viagens também exploramos o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como trabalhar em equipe e a cooperação, além de possibilitarmos a intensificação da sociabilidade entre os alunos, gerando novas amizades em momentos de muita diversão.

Para compreendermos a importância do Estudo de Meio é preciso pensar em outras duas dimensões fundamentais de sua estrutura. A primeira é como este processo ganha vigor afetivo. No século XIX, o poeta francês Charles Baudelaire escreveu sobre a relação entre o mundo natural e o mundo sensível. O Estudo de Meio cria uma ponte não só entre teoria e prática, mas também entre o concreto da realidade e o abstrato da sensibilidade.

A segunda dimensão para que o Estudo de Meio atinja suas metas é a de sua estrutura pedagógica, sem a qual a experiência perde sua potência ao não estabelecer as relações necessárias com o processo de sala de aula. No linguajar escolar, sem um antes, um durante e um depois muito bem arquitetados, a experiência dos alunos se esvai para o campo apenas da curiosidade e da diversão.

Aprender a saborear uma experiência de Estudo de Meio é fundamental no processo escolar. No Colégio Pentágono, os Estudos de Meio são cuidadosamente pensados para contemplar todas estas dimensões, objetivos e para que seus alunos vivenciem, in loco, experiências que jamais esquecerão.

Por André Côrtes de Oliveira

Coordenador do Ensino Fundamental II do Colégio Pentágono