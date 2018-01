O que é o brincar?

O ser humano nasce e cresce com a necessidade de brincar, sendo uma das atividades mais importantes na vida do indivíduo. Por meio das brincadeiras, sabe-se que a criança trabalha as suas potencialidades, limitações, habilidades sociais, afetivas, cognitivas e físicas.

O brincar, segundo pesquisadores, é uma necessidade que toda criança tem. É, também, uma atividade que faz parte do seu cotidiano, é comunicação e expressão, associando o pensamento e a ação; um ato instintivo voluntário; uma atividade exploratória, que auxilia as crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social; um meio de aprender a viver, e não um mero passatempo. Durante as brincadeiras, a criança desenvolve o exercício da fantasia e da imaginação, adquirindo, assim, experiências que irão contribuir para a vida adulta, experimentando inúmeras sensações que poderão ser usadas na vida cotidiana. Ao brincar, a criança pensa, reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo que ela quer, precisa, necessita. Está no seu momento de aprender; isso pode não ter a ver com o que a família, o professor ou o fabricante de brinquedos propõem que ela aprenda.

Você lembra das brincadeiras da sua infância?

O tempo de brincar sempre traz lembranças da nossa família, dos nossos amigos e do espaço em que brincávamos, pois o jogo é o protagonista da nossa infância. Provavelmente, um dos espaços onde você brincava era a rua, mas com o crescimento das cidades, a violência e o aumento da demanda tecnológica, muitas formas do brincar acabaram ficando mais difíceis. Por exemplo, no passado, tínhamos diversos espaços para explorar o corpo, tínhamos árvores para subir, muros para escalar, corríamos descalços na rua.

Diante desses fatos, a escola assumiu um papel importante no brincar e nós, do Colégio Pentágono, sabemos que a brincadeira é de suma importância no dia a dia dos nossos alunos. Sendo assim, ela está presente nos diversos momentos de aprendizagem, no recreio, quando nossas crianças podem brincar e explorar o seu corpo da maneira que melhor lhes convêm e, também, nas aulas de Educação Física, em que são preparadas atividades que possibilitem explorar o corpo com maior autonomia, criando consciência para as suas atividades diárias através dos jogos e brincadeiras,deixando, assim, nossos alunos mais preparados corporalmente e, consequentemente, mais concentrados para as demais aulas e para o dia a dia.

Leandro de Castro Coresma – Professor da Escola de Esportes do Colégio Pentágono

Thiago Milagre Silva – Professor da Escola de Esportes do Colégio Pentágono