O processo de arte na construção da decoração da Festa Junina

Desde o início do ano, a equipe de artes do Colégio Pentágono tem trabalhado com os alunos o projeto Tarsila do Amaral: a caipirinha de Capivari.

Nele, foram abordadas a vida e a obra da artista por uma perspectiva transversal. Para o seu desenvolvimento, algumas perguntas foram elaboradas, levando em consideração os conteúdos de Artes em seus respectivos segmentos, da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. O eixo foi pensar, especialmente, como a cultura popular foi apropriada pela artista e pelos modernistas em geral, instaurando um campo de discussão, experimentação e criação a partir destes estudos.

Entre a obra da artista e o contexto histórico e cultural da época, foram inúmeras as conversas, experimentações, releituras, apropriações e criações através do estudo de sua obra, resgatando uma infinidade de cores e traços do seu trabalho e o seu interesse pela cultura popular brasileira.

Seja com os menores, encantando-se com formas estranhas, trazendo-nos perguntas tão relevantes como a de um menino de 4 anos, que se surpreendeu com a obra Abaporu (1928), indagando “como uma cabecinha tão pequena pode comer gente tão grande?”, seja com os maiores, aprofundando leituras e discussões mais complexas sobre o movimento modernista e a contribuição de Tarsila para a invenção da arte moderna brasileira, o que nos acompanha é um fazer, um experimentar e o processo de criar com diversos materiais e de diferentes modos, na intenção de aprender arte, história e manifestações culturais.

Conhecer um pouco do nosso Brasil pelos olhos de Tarsila, nascida em Capivari (interior do estado de São Paulo), artista que almejou, através de uma cor “verdadeiramente brasileira” ou “caipira” e de uma extensa pesquisa sobre a cultura popular, um dia ser conhecida como a pintora da sua terra. Este tem sido um grande aprendizado, que será exposto para pais, alunos e familiares durante as três festas juninas da Rede Colégio Pentágono, que, este ano, homenageia os 130 anos do nascimento de Tarsila do Amaral!

Por

Mariana Marcassa

Coordenadora de Artes do Colégio Pentágono