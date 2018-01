O Corpo fala: as possibilidades da exploração corporal para a construção do aprendizado na Educação Física Infantil

A Educação Infantil é um dos momentos mais importantes na vida da criança e de seus familiares, quando tem início o seu primeiro ciclo educacional, caracterizando-se por novas descobertas e transformações. Com isso, nós, educadores, temos que ter a clareza de que nossas ações são determinantes para criar um ambiente acolhedor. As ações pedagógicas são pautadas pela ludicidade e pelo simbolismo que estão presentes em todos os momentos. Compreendemos como simbolismo toda atividade que faz a criança exercitar e identificar a sua capacidade de criar, imaginar e fantasiar. Desta forma, estimulamos a criança a explorar, vivenciar, conhecer, brincar, transformar e se relacionar com o outro.

Nas aulas de Educação Física do Colégio Pentágono, nossos alunos exploram diferentes habilidades motoras, como: andar, arremessar, correr, engatinhar, escalar e saltar, entre outras, sempre respeitando as fases do desenvolvimento e o princípio da individualidade. Por meio das brincadeiras, podemos transformar e descobrir diferentes possibilidades para desenvolver os aspectos social e cultural, buscando potencializar o aprendizado e proporcionar novos conhecimentos. Conduzimos nossas crianças sempre a enfrentar novos desafios, de forma a ampliar suas explorações para a construção do movimento e promover novas conexões cerebrais para a consolidação da memória. Pautados em um dos cinco valores do Colégio Pentágono, o Ser Feliz na Escola, entendemos que a criança deve ser convidada, a todo momento, a pensar para desenvolver a autonomia, a confiança e o conhecimento sobre o corpo e suas potencialidades.

Quando relembramos a nossa infância, voltamos a um passado em que nos deparamos com um mundo no qual o brincar e o faz de conta pulsavam incessantemente em nossos pensamentos. O poder de fantasiar e imaginar com cada brinquedo e brincadeira nos proporcionava uma nova descoberta, trazendo uma sensação de prazer e recompensa. Enquanto crianças, devemos brincar, explorar, vivenciar e nos descobrir, criando possibilidades com o mundo de fantasias e imaginação, para que, no decorrer da infância, todas essas experiências sejam aproveitadas de maneira eficaz e harmoniosa. Dessa forma, contribuímos para uma melhor formação do indivíduo.

Bruno Lehmann

Professor de Educação Física da Educação Infantil do Colégio Pentágono

Leandro Coresma

Professor de Educação Física do Ensino Fundamental I do Colégio Pentágono