Nossos educadores aprendem com nossos educadores

Este ano, realizaremos, na semana comemorativa do Dia do Professor, o XV Congresso Pentágono, evento de grande importância para todos os educadores do colégio, quando os professores apresentam suas aulas de sucesso para seus colegas de trabalho. Mas por que esse evento é tão importante? E o que é uma aula de sucesso?

Ser professor é um privilégio que se torna maior ainda quando lecionamos para crianças e adolescentes. Na sala de aula, aqueles olhos nos observando e aguardando a nossa fala, pois precisam de nossas palavras para despertar o interesse pelos temas de cada aula, e de nossa capacidade criativa para gerar momentos de aprendizagem que, quando se efetuam, geram um prazer enorme para os professores.

Gestos, ações, palavras e frases, que são praticadas e ditas pelos professores, servem como modelo para os alunos, e, muitas vezes, para toda a vida. Essa relação contínua desenvolve a confiança que fortalece um dos principais vínculos que uma pessoa pode ter: o vínculo com o seu professor.

Porém, proporcionalmente a esse privilégio, temos a responsabilidade de promover a aprendizagem e isso não é uma tarefa fácil. Não basta expormos conteúdos com excelência e termos uma boa oralidade. Precisamos ter olhos para os alunos, focar como eles aprendem, criando aulas envolventes, participativas, momentos para que o aluno possa praticar, possa fazer.

As aulas precisam ser trabalhosas para os alunos! Isso mesmo! Aulas em que os alunos trabalhem mais que os professores, trabalhem com suas mentes, que exigem que pensem, que escrevam com suas próprias palavras, que façam exercícios e que respondam a desafios. Aulas que desenvolvam o ato maravilhoso do pensar e que fortaleçam, consequentemente, a habilidade do pensamento crítico.

Agora, voltando às perguntas iniciais. A importância do evento está relacionada às características da profissão docente que, de modo geral, leva o professor a se fechar em seu próprio trabalho, fechando as portas de sua sala, e não realizando as importantes trocas de experiências. É aquela grande dificuldade que temos, devido à estrutura, na maioria das escolas brasileiras, da falta de tempo para compartilhar, para socializar e, assim, transpor a barreira da sala de aula.

No congresso Pentágono, compartilhamos as experiências didáticas de sucesso para que os professores possam replicar essas aulas, aumentando a aprendizagem de nossos alunos.

As aulas de sucesso são aquelas nas quais o aluno realmente aprende e para sempre, não apenas para a prova, o vestibular ou o Enem – aprendem para a vida! Elas vão além dos conteúdos cognitivos tradicionais, desenvolvem habilidades não cognitivas e socioemocionais. Aulas de sucesso fazem os alunos de uma turma aprenderem em sua grande maioria e com grande intensidade. Para que todo esse processo ocorra, gerando uma série de aprendizagens simultâneas, é necessário um minucioso planejamento de aula, um dos motes que temos no colégio.

Daí a importância de um evento como um congresso de professores, pois os educadores têm a possibilidade de aprender com seus colegas, compartilhando maravilhosas aulas de sucesso. Então, vamos aprender com nossos professores!

Por

Cláudio Giardino, Diretor Pedagógico Geral do Colégio Pentágono.