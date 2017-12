Segundo o dicionário Houaiss, meritocracia é um sistema de recompensa fundamentado no mérito pessoal. É usado, também, nas organizações nas quais o bom desempenho é premiado em função da produtividade e do alcance de objetivos previamente definidos.

O foco está no desempenho pessoal. Na educação, a meritocracia não é novidade: as escolas tradicionais se utilizam dessa ferramenta premiando, de diversas formas, aqueles alunos com bom desempenho.

Quando a Psicologia (1980) começou a ganhar espaço na educação, aos poucos a escola foi deixando de lado a cultura de premiar os melhores. O tempo demonstrou que a falta de meritocracia na escola acabou desmotivando os que “suam a camisa”.

Importante ressaltar que a meritocracia na educação só funciona em prol do saber se as metas forem educacionais. No caso, estimular o aprendizado real e compromissado dos alunos nos aspectos educacional e pedagógico. É fundamental, ainda, que esteja revestida de ética e da consciência de cada docente.

Tal sistema pressupõe recompensa pelos legítimos esforços, foco no fazer bem feito e completo, cumprimento de combinados e tarefas, superação das dificuldades pedagógicas e atenção às aulas.

No Colégio Pentágono validamos a meritocracia todos os bimestres: de cada sala destacamos os alunos que superaram suas dificuldades e atingiram suas metas num movimento de conquista, compartilhando com os familiares um café da manhã e legitimando o reconhecimento por um passo conquistado.

Por Dulcinéa Penno Machado

Diretora da unidade Perdizes

Colégio Pentágono