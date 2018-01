Formar alunos voluntários

Vivencio o voluntariado desde a minha infância. Cresci admirando os meus pais e tios pela dedicação e fui contagiada pelo espírito de fazer algo pela melhoria do coletivo. Ser voluntária no Pentágono, colégio dos meus filhos e sobrinhos, me dá a oportunidade de fazer o que gosto e de dar a eles o mesmo exemplo de engajamento que herdei da minha família.

A motivação para o trabalho voluntário está ligada ao sentimento de ser produtivo, fazendo parte de um grupo para transformar um meio. Exercer uma tarefa a favor de uma causa social promove o bem-estar, é uma fonte de estímulo e possibilita experimentarmos a nossa individualidade nas relações com os outros.

A cultura do voluntariado vem sendo disseminada no Colégio Pentágono há anos. As ações promovidas envolvem objetivos educacionais, recreativos, cívicos e de assistência social. Como resultado, os alunos vivenciam experiências únicas, com trocas culturais importantes para a formação do ser social, protagonista e agente de transformações do mundo em que vive.

Convidamos alunos de determinadas séries para ações específicas. Para as ações que têm duração ao longo de todo o ano, capacitamos os alunos através do programa de formação de voluntários. A intenção é sensibilizá-los para a essência do voluntariado, que é a interação e troca de conhecimentos e experiências; para isso, é preciso estar disposto a ensinar e aberto a aprender. Nesta formação, também alinhamos expectativas, orientamos sobre as posturas e a dinâmica do trabalho que será realizado. Compreendemos as motivações que os levam a doar o seu tempo e os ajudamos na identificação de suas potencialidades para atuarem como voluntários. Envolvemos os alunos no planejamento e na operacionalização das ações. Isso os torna conscientes da dimensão e da importância desse papel. Incentivamos o compartilhamento dos saberes produzidos na atuação como voluntários, objetivando o aperfeiçoamento contínuo.

Formar alunos para o trabalho voluntário é o início de uma jornada de aprendizagens que despertam emoções ligadas a muitos aspectos, dentre eles: respeito, solidariedade, cooperação, comprometimento e transformação. O aluno fica mais atento à realidade a sua volta e sensível para fazer novas conexões, aumentando, assim, o seu desejo de fazer parte de construções relevantes no contexto social.

É muito gratificante ajudar a viabilizar tudo isso. Junto com outras mães voluntárias, disponibilizo o meu tempo e a minha experiência. Através desse trabalho, contribuímos para desenvolver a consciência da cidadania e vivenciamos práticas solidárias enriquecedoras, sempre buscando envolver o maior número de alunos, famílias e funcionários, de forma a ampliar a nossa rede de talentos voluntários.

Por,

Adriana Marqueto

Mãe voluntária do projeto de Voluntariado do Colégio Pentágono.