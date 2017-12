FIMP: A música na escola como satisfação pessoal

“(…) Se todos os instrumentos fizessem uma reunião

Saberiam que todo músico tem por eles admiração

Cada um no seu estilo de adaptação musical

Cada qual tocado por eles em tom especial (…)” – Ângela Lugo

Uma grande reunião de músicos e seus instrumentos. É isso que acontece nos grandes festivais de música. Ao longo da história, importantes festivais marcaram a história da música no mundo todo. Newport Folk Festival (1965), Woodstock Festival (1969), Lollapalooza (1992) e Glastonbury (1994), são alguns dos festivais mais famosos que ocorreram em outros países. No Brasil, podemos destacar o Festival da Música Popular Brasileira que ocorreu entre 1965 e 1985 e o Rock In Rio, que teve sua primeira edição em 1985 e é tido como um dos grandes momentos da história da música no Brasil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participar de um festival de música é um grande momento para qualquer músico ou musicista. Estar no palco, apresentar sua música e o seu talento, mostrar o resultado de tanta dedicação. Mais do que isso, ter a oportunidade de estar no palco executando sua música é viver um momento de imensa felicidade. É viver momentos que jamais sairão de sua memória e que serão contados para várias gerações.

A 5ª edição do FIMP, Festival Interno de Música do Pentágono, aconteceu no último dia 15, e foi um grande momento para todos os músicos e musicistas do colégio do EF II e EM, que puderam mostrar sua musicalidade em apresentações solo, duetos ou bandas. As formações foram feitas entre os alunos ou com a presença de amigos que não estudam no colégio e parentes, sem limite máximo de idade. Professores que não são da área de música, mas que também têm a música como uma parte importante da sua vida, também fizeram parte desse momento.

O FIMP é a história da música do Colégio Pentágono sendo contada. Uma história que tem em seus alunos, nas famílias, nos amigos, nos professores, na própria música, os grandes protagonistas. “A música pode mudar o mundo porque pode mudar as pessoas.” – Bono Vox.

O FIMP é o momento para os músicos e musicistas do Colégio Pentágono sentirem o efeito da sua música, compreenderem que têm um talento especial e que este talento é capaz de produzir grandes emoções e transformar a vida de todos os ouvintes alcançados por suas notas.

O FIMP é o indivíduo sendo formado. É momento de ser feliz na escola através da música!

Por,

Rodrigo da Silva Grassmann

Coordenador da área de música do Colégio Pentágono