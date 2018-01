Férias, e agora?

Julho é um mês muito esperado por todas as crianças, pois é o período das tão sonhadas férias. Mas, para algumas famílias, causa preocupação. Apesar das férias escolares serem motivo de alegria, a questão da organização familiar dos pais que trabalham traz certo desconforto, pois o que fazer com os filhos, já que a escola está em recesso?

Esse período é extremamente importante para que a criança possa praticar atividades que, no dia a dia, não são possíveis, como jogos, brincadeiras e passeios, ou mesmo ocupar o tempo ocioso para desfrutar da companhia dos amigos. As férias proporcionam à criança descanso físico e psicológico, além de ser uma ocasião ideal para reorganizar o pensamento, favorecer princípios de cooperação, liderança e competição, desenvolvendo a autoestima.

Para os pais, muitas vezes o ato de brincar é apenas um entretenimento, mas é por meio da brincadeira que a criança aprende, experimenta o mundo, as possibilidades e as relações sociais, elabora a sua autonomia de ação e organiza as emoções.

E o que fazer quando pai e mãe trabalham nesse período e não conseguem oferecer aos filhos momentos de lazer e descontração?

Uma das soluções encontradas é a famosa temporada na casa da vovó. Apesar do carinho, do bolinho de chuva e da pipoca, ainda falta a emoção e a aventura de poder correr, brincar e conhecer novos lugares, pois as atividades são restritas.

Com o objetivo de atender essas famílias, o Colégio Pentágono organiza, há alguns anos, o “Curso de Férias”, oferecido aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I,durante a primeira quinzena do mês de julho. Em companhia dos amigos, dos professores e de monitores especializados, as crianças desfrutam de momentos de lazer e cultura, em atividades internas e externas, elaboradas de acordo com a faixa etária de cada grupo. E os professores e monitores trazem para a escola a mesma emoção e aventura dos grandes acampamentos, onde os conceitos de brincar, se divertir e ser feliz na escola se tornam uma das principais regras da temporada.

Neste ano, o Curso de Férias do Pentágono, além de toda a programação, conta com atividades diárias em Inglês, contemplando os alunos do G2 ao 5º ano que frequentam as aulas do learn&play ou o curso regular do idioma.

As atividades externas são sempre muito esperadas por todos, pois pedalar no parque com a turma, ir ao teatro e ao cinema, visitar lugares culturais, participar de gincanas e da caça ao tesouro, tendo os amigos por perto, sem contar as delícias preparadas pelo pessoal da cozinha, faz com que esses momentos sejam sempre lembrados com muito carinho, já que a diversão é garantida e as férias super aproveitadas.

Wanderley Camacho Dias de Moraes

Coordenador da Escola de Esportes e Cultura

Colégio Pentágono