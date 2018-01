Diversão e aprendizado no Curso de Férias

Férias é tempo de descanso para as crianças”. Para elas, é tempo de alegria, de brincadeiras sem hora para acabar. É tempo de ficar com a família e, até mesmo, viajar.

Entretanto, nem sempre os pais conseguem “tirar férias” junto com seus filhos ou conciliar a rotina de trabalho com o período das férias escolares. Como preencher este tempo de forma livremente divertida, socialmente descontraída e pedagogicamente motivadora?

Entendendo a importância desta questão, o Colégio Pentágono, mais uma vez, preparou para as crianças em férias uma programação muito especial para o mês de julho. Serão duas semanas repletas de atividades, passeios, brincadeiras, jogos, culinária divertida e muita aventura, para que as crianças realmente brinquem enquanto aprendem.

O Curso de Férias é voltado para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, e todas as atividades são acompanhadas por profissionais qualificados, com orientação pedagógica e cuidados especiais.

Será um período estimulante para que as crianças possam criar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, de forma leve, proporcionando a sedimentação de todas as informações até então absorvidas.

Por meio das brincadeiras e dos jogos cooperativos, as crianças aprendem a escolher, tomar decisões e respeitar os amigos, estimulando, assim, o seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo.

O ambiente no Curso de Férias é alegre e informal, não sendo necessário o uso de uniforme.

A atenção para com a alimentação estará presente não apenas durante o café da manhã e o almoço, mas também nas aulas de culinária, em que as crianças poderão aprender a preparar algumas receitas como pequenos “master chefs”.

A rotina diferenciada aumenta a disposição das crianças para assimilar novos aprendizados, então, algumas atividades serão desenvolvidas em Inglês.

Para o Colégio Pentágono, receber as suas crianças durante o Curso de Férias é uma alegre motivação!

Gisela Filoso de Freitas

Professora e Coordenadora do Integral do Colégio Pentágono