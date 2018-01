Como as crianças aprendem

Sempre que observamos algum comportamento ou ação de uma criança, muitas vezes nos perguntamos: “Como ela aprendeu? Onde? Com quem?”

Muitos estudiosos pesquisaram e ainda pesquisam sobre o desenvolvimento da criança, nos aspectos emocionais, cognitivos e sociais.

Nos primeiros dias de vida, o bebê se depara com um universo cheio de luz, cores, sons, sabores etc. Suas primeiras vivências e percepções do mundo são por meio dos sentidos, então, ele já começa a se desenvolver e a aprender. Nessa fase, o adulto possui um papel muito importante no seu desenvolvimento, orientando e estimulando para que possa explorar espaços, objetos, alimentos etc., pois ele aprende olhando, sentindo, tocando, saboreando. Essas ações são realizadas naturalmente, através das necessidades e curiosidades em cada faixa etária.

Quem nunca ouviu essa expressão: “As crianças são como esponjas, absorvem tudo”?

Realmente, elas aprendem o tempo todo, por meio de suas vivências cotidianas. Os pais e as outras pessoas com quem convivem possuem um papel importantíssimo: são modelos em que as crianças se espelham. Porque, mesmo em situações nas quais o adulto não tem a intenção de ensinar, elas estão observando e aprendendo. Isso é constatado diariamente quando reproduzem falas, gestos e ações.A família é responsável pelas primeiras aprendizagens, principalmente pela formação moral, imprescindível para que a criança respeite o outro e consiga viver em sociedade.

Com o passar do tempo, é chegado o momento em que a criança inicia a sua vida escolar. A escola possui um papel fundamental no desenvolvimento, não apenas nas áreas do conhecimento, mas também dá continuidade à formação social, pois é quando ela começa a conviver, aprender e compartilhar suas aprendizagens com seus pares.

No Colégio Pentágono, validamos a bagagem de conhecimento que a criança traz e promovemos situações para dar continuidade ao processo de aprendizagem. Planejamos atividades para que o aluno vivencie como protagonista e tenha aprendizagem significativa, atrelados a dois de nossos valores, a Excelência acadêmica e a Formação do indivíduo.

O processo de aprendizagem vai além dos muros da escola e nunca termina, pois o ser humano está sempre aprendendo.

Gisela Bertipaglia

Coordenadora Geral da Educação Infantil do Colégio Pentágono