Peço emprestado a Érico Veríssimo o título de seu romance Caminhos cruzados para ilustrar a área de Língua Portuguesa do Colégio Pentágono. Justifico por quê: o trabalho é estruturado em torno de vários eixos, visando a diversas interações.

O eixo vertical sustenta o alinhamento entre os níveis de ensino. Ao longo do processo escolar, do Ensino Infantil ao Médio, a aprendizagem da língua materna desenvolve-se em espiral, retomando temas e estratégias, de modo cada vez mais aprofundado.

O eixo horizontal envolve dois tipos de diálogo. O primeiro situa-se dentro da própria área e associa três frentes: leitura, produção textual e recursos gramaticais. A leitura promove a formação de repertório que se faz presente na produção oral e escrita, em textos que exploram os efeitos de sentido decorrentes do emprego adequado dos recursos gramaticais.

O segundo diálogo volta-se para as demais disciplinas do currículo: a área de Língua Portuguesa está presente em atividades interdisciplinares pontuais; ela atua, modo especial, nos amplos projetos integrados desenvolvidos em cada uma das séries; e, também, nos estudos do meio, presentes ao longo do curso. Esse diálogo tem importante papel formador, além de ampliar o repertório dos alunos.

Podemos dizer que, por “caminhos cruzados”, o Colégio Pentágono tem desenvolvido um trabalho sério na área de Língua Portuguesa, perceptível interna e externamente, como ilustram os resultados de redações de seus alunos nas provas do ENEM e dos grandes vestibulares.

Por

Profª Drª Norma S. Goldstein

Assessora de Língua Portuguesa no Colégio Pentágono