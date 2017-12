Boas Festas!

Agradecemos a todos que nos acompanharam este ano aqui no Blog dos Colégios.

Ficamos felizes em dividir os valores e práticas do Colégio Pentágono e esperamos que nossos posts tenham sido uma ferramenta de reflexão e aprendizado. A partir do dia 10 de janeiro voltaremos com nossas publicações.

Que 2018, ano em que completamos 47 anos de existência, possa ser um ano de muitas alegrias e comemorações.

Que as metas que traçamos possam ser alcançadas e assim tenhamos um ano pleno com muitas realizações.

Paz!

Atenciosamente,

Direção Geral

Colégio Pentágono