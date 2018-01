A responsabilidade social e sua importância nas escolas

Responsabilidade social é uma atitude voluntária que pode proporcionar ações para que os cidadãos socioeconomicamente menos favorecidos sejam capacitados e, consequentemente, tenham mais oportunidades na sociedade.

Essa atitude dentro das escolas deve partir de sua comunidade, envolvendo coordenadores, professores, alunos e suas famílias como um compromisso social. O colégio deve ter como um dos seus princípios a educação humanista, para desenvolver em seus alunos um olhar mais amplo e menos egoísta com o objetivo de desenvolver a cidadania e formar um aluno mais participativo e comprometido com a sociedade.

As ações do Voluntariado do Colégio Pentágono têm permitido, ao longo dos últimos dez anos, experiências de extremo significado para seus alunos voluntários. Esses alunos participam do projeto lecionando aulas de inglês, dança, alfabetização, teatro e leitura, dentre outras habilidades, para cerca de duzentas crianças das comunidades carentes dos arredores do colégio. Para organizar as atividades de formação e capacitação, há um grupo de pais parceiros do colégio e professores que dedicam algumas horas de sua semana para ajudarem os alunos do colégio na elaboração das atividades.

“A solidariedade e o amor ao próximo devem sempre estar acima dos aborrecimentos. Para atingirmos um bom resultado, devemos estar sempre atentos à importância do trabalho em equipe e da união de esforços, e saber que, como grupo atuante, enfatizaremos o espírito de conjunto, onde todo o tipo de individualismo ou estrelismo ficará adormecido” (Ana Maria Domeneghetti)

No Pentágono os alunos aprendem que, independente de qual seja o governo, o cidadão tem seu compromisso com a sociedade e pode contribuir para educar crianças e adolescentes, tornando a sociedade deste país menos desigual.

Darli Sandrin Cordeiro – Coordenadora do Voluntariado Pentágono

Cláudio Giardino – Diretor Pedagógico Geral do Colégio Pentágono