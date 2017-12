A nova geração – como lidar com essas crianças?

Quem nunca ouviu a frase “as crianças de hoje já nascem diferentes, sabendo fazer coisas que os bebês de antigamente não faziam”? Realmente, as crianças de hoje são diferentes, estão inseridas em um mundo com diferentes informações que chegam por meios diversos, com uma tecnologia que se desenvolveu absurdamente nos últimos 15 anos e que faz com que tudo seja conhecido por todos com uma rapidez assustadora.

Paralelamente a isso, o dia a dia familiar está mudado. Hoje, tanto o pai quanto a mãe estão inseridos no mercado de trabalho e precisam contar com o salário ao final do mês para poderem proporcionar aos filhos tudo o que sempre sonharam.

Assim, a formação dos filhos virou um grande desafio para os pais… Em especial, a formação do caráter se tornou uma tarefa extremamente difícil, porém, muito importante nos dias de hoje.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É aí que entra a escola como aliada da família para ajudá-la na formação do filho, exercendo papel fundamental na formação acadêmica e apoiando as famílias na construção das habilidades socioemocinais das crianças. Afinal, é na escola que a maioria delas interage e estabelece relações com os seus pares.

O Colégio Pentágono está atento a toda essa mudança e se preocupa com a formação integral de seus alunos. Desde a Educação Infantil, o dia a dia é planejado para trabalhar as diferentes competências e habilidades dos alunos. Os educadores, sendo firmes e, ao mesmo tempo, acolhedores, usam situações do cotidiano para ensinar os pequenos a serem empáticos e se colocarem na posição do outro, a resolverem conflitos por meio da linguagem oral, de maneira assertiva e respeitosa, a serem persistentes e resilientes. Desde o G1, o colégio tem um projeto voltado para a formação social dos alunos, e isso se estende até o Ensino Médio.

Formar cidadãos críticos, éticos, empáticos, autônomos e, acima de tudo, que respeitem o próximo, não está somente nos documentos e nas expectativas do Pentágono, mas está no nosso dia a dia, nas vivências que acontecem a todo momento, nas relações e interações que os alunos estabelecem dentro e fora da escola. Nós acreditamos que, agindo positivamente e construindo esses valores desde pequenos, os alunos estarão equipados para fazer as suas escolhas e ser protagonistas de suas ações e bem-sucedidos em todas as áreas de suas vidas: acadêmica, profissional e pessoal.

Camila Petroline

Coordenadora da Educação Infantil da unidade Alphaville do Colégio Pentágono