A moldura do quadro

Para usar um conceito muito em voga entre os educadores, dizemos que o projeto de Tutoria tem como principal eixo norteador a metacognição, ou seja, proporcionar aos alunos espaço para reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem, de modo que o aluno desenvolva autonomia, capacidade de reflexão e de tomada de decisão.

As aulas de Tutoria são oferecidas para os alunos de 11 a 14 anos (alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II) e constituem um espaço de orientação e aconselhamento, essencialmente focado no sucesso escolar. São propostas atividades que dão ao aluno a oportunidade de construir recursos próprios que favorecem sua postura de estudante responsável e autônomo.

Organização da rotina escolar, controle do tempo, procedimentos e hábitos de estudo, autoavaliação, trabalho em grupo, regras e procedimentos do colégio são temas presentes em todas as séries nas aulas de Tutoria. Mas não é só repetição: as estratégias se diferenciam ao longo dos anos. Na autoavaliação de 6º ano, por exemplo, os alunos contam sobre as dificuldades que tiveram no bimestre; no 9º os alunos refletem sobre seu boletim, analisando suas próprias competências além dos muros da escola, como determinação e persistência. Ambas atividades, do 6º e do 9º, contribuem para um maior avanço na conquista da autonomia.

Todo início de ano letivo as escolas devem retomar esses temas. Sempre pensamos: como fazer isso de uma forma mais interessante? Pensando nisso, o Colégio Pentágono tem um grupo de professores capacitados para dar as aulas de Tutoria. São profissionais que possuem habilidades socioemocionais e que passam por constantes reuniões de formação. Segundo Jean Piaget, (1896- 1980), considerado um dos mais importantes pensadores do século XX, “Cabe ao professor acreditar na potencialidade de seus alunos e organizar experiências que possibilitem interagir com os saberes formados.”.

A tecnologia vem em nosso auxílio para lidar com o tema das regras escolares de forma diferente. Sendo a escola um espaço público e a sala de aula o espaço do indivíduo e do coletivo, é importante que o aluno incorpore a importância das normas para a convivência. Estas normas foram redigidas em forma de teste e, utilizando a ferramenta Kahoot, que propõe uma dinâmica de jogos, cada dupla competidora avançava quando acertava a alternativa certa das regras propostas. De uma forma divertida, os alunos foram desafiados pelos professores a responder se tinham incorporado a melhor postura de estudante proposta das normas do Colégio Pentágono.

De todas as disciplinas do Ensino Fundamental II, temos a Tutoria como a moldura do quadro, pois é ela que estrutura, dá forma e beleza ao currículo escolar.

Por Daniella Mollina,

coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II do Colégio Pentágono