A Matemática na Educação Infantil

No Colégio Pentágono os conceitos matemáticos são trabalhados de forma intencional, a partir de experiências e vivências em situações cotidianas, em brincadeiras e jogos levando a criança a explorar o mundo à sua volta, descobrir e a compreender aspectos qualitativos e quantitativos.

A todo momento, as crianças são estimuladas a conviver com seus pares e adultos, em pequenos e grandes grupos, a participar de situações de desafios envolvendo contagem, leitura e escrita de números, relações entre quantidades, localização e deslocamento no espaço, associações e comparações diversas, noções de grandezas e medidas, além de resolver situações envolvendo ações de juntar, retirar, corresponder um a um, retirar e distribuir igualmente.

O brincar permite à criança estar envolvida com situações em que façam observações, que manipulem objetos, que investiguem e explorem o entorno, buscando respostas às suas indagações assumindo papéis no faz de conta. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras são valorizadas pela escola, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos e experiências cognitivas, sociais e emocionais.

O jogo favorece a aprendizagem pois a criança passa a ser mais participativa, mais cooperativa e mais observadora. Em relação aos adultos, as crianças desenvolvem sua autonomia através de relacionamentos seguros, nos quais o poder do adulto seja reduzido ao máximo possível. Em relação aos seus pares, desenvolvem a habilidade de descentrar (torna-se capaz de algo a partir de pontos de vistas que diferem do seu próprio) e finalmente, em relação à aprendizagem as crianças tornam-se alertas, curiosas, críticas e confiantes na sua capacidade de imaginar coisas e dizer o que realmente pensam.

Temos no Colégio Pentágono espaço e ambiente privilegiados, dando oportunidade aos professores de problematizarem as ações de cada criança, estimulando o pensamento e a reflexão, tornando-se críticos, aprendiz de ideias da matemática e felizes!

Vera Fragoso

Assessora de Matemática da Educação Infantil e Fundamental II do Colégio Pentágono