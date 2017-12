A importância dos certificados internacionais

“Qual seu nível de inglês?”

“Fiz até o intermediate”

“E espanhol? Você estudou?”

“Sei ler, falar não muito…”

O diálogo acima parece familiar? Mais do que familiar, as discussões sobre a atribuição de uma avaliação real e confiável do nível de conhecimento e habilidade linguística de um falante estrangeiro não vêm de hoje.

Entrevistas de emprego, avaliações de candidatura para apresentações, processos seletivos em cursos de graduação, pós-graduação, especializações e outras inúmeras situações exigem que você tenha uma forma consistente de comunicar o nível de proficiência das línguas que você traz em sua bagagem. E falar o nível do último livro que você usou para estudar inglês ou o nome da última turma de espanhol não vai ajudar muito.

É com esta finalidade que foram desenvolvidos os exames internacionais. Hoje, em sua maioria padronizados pelo Quadro Comum Europeu para Línguas, estes exames dão ao candidato uma classificação real de suas habilidades linguísticas e, mais importante do que isso, um jeito mais claro de comunicar o que precisa a quem precisar saber.

No Colégio Pentágono, disponibilizamos a nossos alunos os principais exames de língua inglesa e espanhola: os exames de Cambridge para a língua inglesa e o DELE – Diploma de Español como Lengua Extrangera, dois exames com reconhecimento mundial e que fazem parte do processo seletivo de milhares de instituições ao redor do mundo, sendo estas escolas, empresas e universidades.

A extensão que os certificados alcançados com estes exames conseguem é cada vez maior, e este crescimento também se deve ao desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia, o portador de um certificado de Cambridge pode, facilmente, acrescentá-lo ao seu perfil no LinkedIn, famosa rede social dos negócios e profissional, e o recrutador que estiver olhando aquele perfil pode checar na hora a validade daquele teste e nível. Ou seja, esta parte da entrevista de emprego já está praticamente feita. O exame DELE também pode ser verificado online facilmente.

Mas os certificados internacionais não servem somente para estampar em um currículo online ou em um formulário seu conhecimento sobre uma língua. Conseguir se reconhecer como participante de um processo de evolução do conhecimento linguístico é parte do ser humano: é por comparar, relativizar e observar concretamente o quanto você sabe falar de um idioma que você consegue determinar o quanto já estudou, o quanto precisa estudar, em quais áreas precisa melhorar, se é o suficiente para atingir seus objetivos de vida, etc.

Uma viagem pode se tornar uma conquista mais próxima, a candidatura para uma vaga mais adequada pode ser decisiva, a tentativa de dar uma palestra na língua estrangeira pode se tornar mais concreta. A avaliação do conhecimento linguístico por uma instituição renomada tem mais a ver com cada um de nós do que às vezes percebemos: tem a ver com a autoestima, confiança e as ferramentas que vão ser utilizadas para ir atrás dos sonhos.

Por Carlos Freitas,

Coordenador do Departamento Internacional do Colégio Pentágono