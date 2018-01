A importância das ferramentas digitais para a aprendizagem

Na atualidade, a tecnologia está presente em todas as instâncias da sociedade e a educação, sendo a principal instituição social responsável pela formação do cidadão, tem o papel de incluí-la.

Assim sendo, a tecnologia é indispensável na formação do cidadão em um mundo globalizado e o Colégio Pentágono está atento a esta realidade.

Tecnologia e aprendizagem, constantemente, caminharam lado a lado, e novas técnicas são descobertas e aperfeiçoadas pela Ciência para servirem, ao longo da História, como auxílio para facilitar o processo de aquisição e fixação de novos conhecimentos.

O acesso a ferramentas e materiais digitais traz não só facilidades, mas também provoca mudanças nos métodos de ensino. Temos que pensar em como transformar o que fazemos em atividades mediadas pela tecnologia digital. Esta, integrada ao conteúdo das disciplinas, possibilita um ensino diferenciado e adequado às necessidades educacionais, sociais e culturais dos alunos.

Para o Colégio Pentágono é extremamente importante formar um cidadão do mundo, pois, atualmente, é fundamental que o aluno tenha uma educação que ultrapasse as fronteiras de sua cultura e as experiências locais.

Com a tecnologia, estudantes podem aprender no seu ritmo e aprofundar os estudos em assuntos de seu interesse. Além disso, a oportunidade de expandir a sala de aula, o lugar do conhecimento, para todos o mundo é incrível. Com a tecnologia, a sala de aula está em todo lugar!

O caminho da personalização me parece o mais promissor. As pessoas não aprendem da mesma maneira. Portanto, o ensino adaptativo, por meio de plataformas digitais como o Khan Academy e Mangahigh, deve ser um cenário real, a curto prazo, para a educação.

Por,

Roseli Cabral

Coordenadora de Tecnologia Educacional do Colégio Pentágono