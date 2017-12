A importância da presença dos pais na vida escolar de seus filhos

Todos nós somos movidos por incentivos, e as crianças e os adolescentes não são diferentes. Temos a missão de ajudar nossos filhos e alunos a perseguir o desenvolvimento e o aprendizado pleno. Para isso, é necessário o acompanhamento próximo e permanente da vida escolar pelos pais. Ajudar, motivar o esforço e cobrar resultados são alguns dos principais fatores para que um bom desempenho seja possível. Por bom desempenho não me refiro apenas às boas notas, mas, principalmente, ao desenvolvimento do aluno, levando em consideração as suas dificuldades e aptidões. Não me entendam errado: as notas são importantes, sim, para medir o quanto do conteúdo está sendo absorvido pelo aluno, mas há muito mais no desenvolvimento da educação.

A vida escolar é (e tem que ser) muito rica em diversos sentidos, já que os alunos passam no colégio a maior parte do tempo do seu dia. O desafio, entretanto, é maximizar o aproveitamento desse longo período devoto ao colégio, para que todos os alunos encontrem a felicidade durante todo esse percurso. Cada aluno e cada família tem objetivos diferentes e, para satisfazê-los, a escola tem que oferecer diversas opções de atividades, como cursos, aulas e fóruns, sendo estes de caráter esportivo, cultural e/ou educacional. Como grande parte do tempo é investido na grade curricular obrigatória, é inevitável que algumas dessas opções sejam escolhidas em detrimento de outras e é fundamental o conhecimento de todas as opções, pelos alunos e pelas famílias, para fazer a escolha correta para cada aluno.

Além de ajudar no desenvolvimento dos seus filhos, contamos muito com a ajuda dos pais para atingirmos alguns dos objetivos da escola. Em vários projetos, a participação e o empenho dos pais é fundamental, como o Voluntariado, organizado há dez anos por mães de alunos. Outro projeto que conta com muita ajuda é o fórum de profissões, no qual pais de alunos expõem um pouco de suas experiências universitárias e profissionais aos adolescentes que estão prestes a escolher a sua futura carreira. Para que consigamos manter nosso relacionamento próximo, além dos assuntos relacionados aos alunos, buscamos separar algum tempo e espaço exclusivo para as famílias, incluindo atividades esportivas, palestras e cursos.

Outro ponto essencial em que contamos com a ajuda das famílias é para a constante melhoria de nossos processos, tanto administrativos quanto pedagógicos. Atribuímos uma parte relevante do nosso sucesso aos questionamentos e sugestões das famílias. Continuaremos abertos a ouvir e a conversar e contamos com as famílias para que possamos continuar melhorando nossas práticas sempre! Quem está no Pentágono sabe que nossos gestores, coordenadores e diretores têm a porta aberta e procuram incessantemente o diálogo. Além da porta aberta e do contato pessoal, lembro que temos um canal de ouvidoria, sempre atento a críticas e sugestões.

Para finalizar, gostaria de aproveitar para agradecer a todas as famílias pela parceria e pela ajuda para construir o Pentágono há quase 45 anos e para desejar um Feliz Natal a todos.

Por

Bruno Belliboni

Diretor Administrativo do Colégio Pentágono